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بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم يلا شوت يوتيوب || مشاهدة مباراة الاهلي ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم، ويلاقي الفائز من مباراة اليوم فريق الهلال السعودي الذي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة ٣/١.

بث مباشر مباراة ريال مدريد والأهلي ينتظرها جمهور كرة القدم في مصر والوطن العربي منتظرين فوز مفاجىء للفريق الأحمر يجعل نهائي كأس العالم للأندية عربي خالص لأول مرة في التاريخ. 

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويسعى كولر المدير الفني للأهلي لاستغلال الفرصة التاريخية لما يعانيه فريق ريال مدريد من غيابات على رأسها نجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما والحارس العملاق كورتوا ونجم خط الوسط هازارد.

بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية تذاع اليوم على قناة ssc السعودية الرياضية ويدخل الأهلي المباراة بتأمين خط الوسط واستغلال الهجمات المرتدة وإيقاف أخطر عناصر الفريق الملكي المهاجم فينسيوس.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

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