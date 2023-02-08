صافرة البداية.. مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر (0-0) تابع البث من هنا

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية حديث الساعة. كما نعلم، خاض الأهلي المصري مباراتين في كأس العالم للأندية حتى الآن، كانت الأولى منهما مباراته ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والأخرى ضد الأمريكي سياتل ساوندرز. لينتهي الأمر في مباراته ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، سيلعب الفريق الفائز بينهما ضد الفريق الفائز في مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي في نهائي البطولة. كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني

إن القنوات التي ستبث مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني على الهواء مباشرةً هي:

قنوات الرياضة السعودية SSC Sports HD.

وقناة الرياضة المغربية TNT Sports HD.

كذلك قناة فوكس سبورت.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

يواجه النادي الأهلي غدًا الأربعاء، فريق ريال مدريد، وذلك على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب، إليكم مواعيد مباراة الأهلي وريال مدريد، على النحو التالي:

– موعد مباراة الأهلي وريال مدريد الساعة 9 بتوقيت مصر، وكذلك السودان والأردن.

– موعد مباراة الأهلي وريال مدريد الساعة 8 بتوقيت المغرب وكذلك تونس والجزائر.

– موعد مباراة الأهلي وريال مدريد الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والبحرين

– موعد مباراة الأهلي وريال مدريد الساعة 11 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

عزيزي القارئ، نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد، والتي يبحث عنها الملايين من المتابعين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي:

– تردد قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي عبر التردد الأرضي كما يلي: التردد: 11681- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6- الاستقطاب: أفقي.

– تردد قناة SSC الرياضية السعودية على النايل سات هو: 12523- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– تردد قناة المغربية 2 الأرضية والاستقطاب: 12015 (V)- اسم القناة: 2M TV Maroc- معامل الترميز: 27500.

– تردد قناة TNT الرياضية المغربية arryadia tnt hd على القمر الصناعي نايل سات هو: 11513- معامل الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- تصحيح الخطا: 3/4.

– تردد قناة Aea المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية هو: 11636- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشكيل المتوقع للفريق الأهلي أمام ريال مدريد:

– حراسة المرمى: محمد الشناوي.

– خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- محمد هاني.

– خط الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج.

– خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- كهربا- بيرسي تاو.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد أمام الأهلي:

– حراسة المرمى: لونين.

– خط الدفاع: ديفيد ألابا- ناتشو- أنطونيو روديجر.

– خط الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كامافينجا- فيدي فالفيردي.

– خط الهجوم: ماركو أسينسيو- فينسيوس جونيور- رودريجو.