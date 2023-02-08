مشاهدة مباراة الاهلي وريال مدريد بث مباشر اليوم كاس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الاهلي وريال مدريد بث مباشر اليوم كاس العالم للأندية

البث المباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، اليوم الأربعاء، الموافق 8 فبراير 2023. ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي وريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي. القاهرة.

مشاهدة مباراة الاهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية بث مباشر

تتجه أنظار مشجعي كرة القدم حول العالم إلى استاد الأمير مولاي عبد الله المغربي، الذي سيستضيف مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية التاريخية المقبلة بين بطل أوروبا الأهلي وريال مدريد في إطار المباراة جزئيًا بعد أن أبهرت قطر العالم في المباراة. كأس العالم الماضي، كانت كاميرات العالم على الدول العربية التي تحولت إلى مسرح لأحداث كرة القدم.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

تعتبر المواجهة بين الأهلي وريال مدريد من أهم المباريات، ليس فقط في تاريخ الأهلي ولكن أيضًا في تاريخ الأندية الأفريقية، حيث كانت أول مباراة رسمية تجمع بين الفريقين. توجت القارة السمراء، التي تفتخر بالملوك الإسباني، بلقب كأس العالم للأندية أربع مرات، لذا من المفترض أن تكون المباراة صراعًا بين عملاقين، بكل ما توحي به الكلمة.

وتغلب الأهلي على بطل أوقيانوسيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، وبطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف سياتل ساوندرز من الولايات المتحدة، هدف محمد مجدي "أفشة" القاتل، في حين أن قواعد المونديال تملي على أبطال أوروبا. تذهب مباشرة وشارك في الدور نصف النهائي.

في الواقع، يبدو وزن ريال مدريد مرجحًا لعدد من الأسباب، مثل اعتماد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مجموعة من اللاعبين يُعتبرون الأفضل في العالم اليوم، بما في ذلك مجموعة من الهدافين في غاية الخطورة، مثل ماركو أسينسيو من المنتخب الإسباني والبرازيليين الدوليين فينيسيوس جونيور ورودريجو دا سيلفا، بالإضافة إلى مهاجم وهداف المنتخب الوطني ماريانو دياز من جمهورية الدومينيكان.

لكن رغم ذلك، لا يخلو فريق ريال مدريد الإسباني من نقاط ضعف، مثل الإصابات التي أصابت كتيبة أنشيلوتي واستبعدت الحارس البلجيكي كورتوا، ومواطنه المهاجم إيدين هازارد، والفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم، والفرنسي فيرلاند ميندي، المدافع الأيسر، والنتائج الملكية في الدوري المحلي الإسباني تراجعت. ويعاني هذا الموسم من ثلاث هزائم أمام فرق ليست ضمن قاعدة المنافسة على اللقب المحلي المرموق آخرها ريال مايوركا، وسبقه بالفوز على أسطورة مدريد رايو فاليكانو وفياريال.

وبالتالي فإن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يمتلك فرصة ذهبية لإحراز تفوق تاريخي رسمي على فريق بحجم ريال مدريد، ولاعبو الفريق الأحمر أيضًا يمثلون أسلحة لا يستهان بها ولديهم ثقافة التعامل مع المواقف الصعبة، مثل: الحارس محمد الشناوي ومحمود المتولي ومحمد عبد المنعم "كامبوس" ثنائي قلب الدفاع، والتونسي علي معلول المدافع الأيسر ومحمد هاني الظهير الأيمن وعمرو السولية وحمدي فتحي والمالي أليو ديانج ثلاثي متوسط الميدان الدفاعي، ومجموعة الهدافين مثل محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

ويقدم بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموافق 8 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.