توقعات بزيادة صادرات مصر من الصناعات الغذائية مع تحست وارادت المواد الخام

أكدت تسنيم جمال خبيرة الاقتصاد، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الأغذية، مشيرة إلى ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية؛ خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت تسنيم جمال صاحبة مبادرة "يلا نصدر" أن الاهتمام بالزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن التصنيع المحلي ومن ثم التصدير، من شأنه أن يساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد.

و لفتت إلى أن هناك زيادة كبيرة في الصادرات الزراعية، وتعد مؤشرا على زيادة معدل الإنتاج محليا، منوهة بأن هناك توقعات لزيادة معدل الصادرات في 2023 مع تحسن واردات المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

وكان المهندس تميم الضوي نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قال في تصريحات صحفية، بأن صادرات الصناعات الغذائية بلغت 4.1 مليار دولار، بنسبة نمو 0.5% عن عام 2021 خاصة وأنه كان هناك حظر على تصدير بعض المنتجات الغذائية مثل منتجات الدقيق والمكرونة والفول وغيرها خلال عام 2022.

وأوضح أن زيادة الصادرات ستساهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد المصري من خلال جلب عملة صعبة للدولة وتوفير الدولار، وتحسين وضع المصدرين وزيادة أعدادهم وكذلك زيادة المنتجين وتوفير فرص عمل.