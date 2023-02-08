aea tv يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد Koora Live || الأهلي ǸỞẀ بث مباشر دون تقطيع يهتم الملايين من المتابعين والمشاهدين في مصر والوطن العربي والعالم، يبحثون عن القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية، وخاصة المباراة المرتقبة غدًا الأربعاء بين الأهلي وريال مدريد في إطار نهائي كأس العالم للأندية، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم تردد قناة aea tv الناقلة للمباراة بشكل مجاني.

قناة aea tv 2023 مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر

يتطلع عشاق جولة الساحرة حول العالم إلى مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023، التي سيستضيفها المغرب من الأربعاء الماضي 1 فبراير حتى 11 من نفس الشهر.

وسيلتقي الأهلي مع ريال مدريد، الساعة التاسعة مساء، بمجمع الأمير مولاي عبد الله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



القنوات الناقلة مباراة الأهلي وريال مدريد على النايل سات بث مباشر

1- قناة Aea العراقية المفتوحة على النايل سات

وأعلنت قناة Aea العراقية المفتوحة على النايل سات نقلها لمباراة الأهلي وريال مدريد

تردد قناة Aea العراقية هو: 11636- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: ¾



2-قناة أون تايم سبورت

أعلنت قناة أون تايم سبورت حصولها على حق بث مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر، على تردد أون تايم سبورت الأرضي.

3- قناة الرياضية المغربية

حصلت قناة الرياضية المغربية على حقوق البث المباشر للمباراة على القمر الصناعي عرب سات على:

- تردد: 12383

- لاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

4- التليفون الأرضي في دولة المغربب

حصل قناة الرياضية المغربية على حق بث مباريات كأس العالم للأندية على على تردد القمر الصناعي عرب سات وهي:

- تردد 12383

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500.

5 -القناة السعودية الرياضية SSC

تمتلك القناة السعودية الرياضية SSC حقوق البث المباشر لنقل مباريات كأس العالم للأندية 2023، في منطقة الشرق الأوسط مباشر على القمر الصناعي نايل سات:

- بتردد: 12562،

- الاستقطاب:عمودي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ:5/6

6- حصلت منصة شاهد حق بث مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر، للمشتركين في المنصة دون تحميل المشاهد رسوم جديدة.

حكم مباراة الأهلي وريال مدريد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حكم مباراة الأهلي وريال مدريد وهو الحكم الأوروجوياني أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران مساعد أول، ومارتن سوبي مساعد ثاني، والهندوراسي إيفان بارتون حكما رابعا.

ويتولي مساعد الحكم لتقنية الفيديو لمباراة الأهلي وريال مدريد، الكولومبي نيكولاس جالو، ويساعده الفنزويلي خوان سوتو، ولدعم التسلل الأمريكية كاثرين نيسبيت ومعها المكسيكي فرناندو جيريرو.



الأهلي وريال مدريد

حالة فوز النادي الأهلي على ريال مدريد سوف يواجه في الجولة النهائية فريق الهلال السعودي يوم السبت القادم، أما في حالة الخسارة يواجهة فريق فلامينكو يوم السبت أيضا لحصد المركز الثالث أو الرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تاريخ مواجهات الأهلي وريال مدريد

مباراة الأهلي وريال مدريد هو أول لقاء رسمي يجمع بين النادين في التاريخ، سبق وان جمع بينهما مباريات ودية وفي آخر لقاء بينهما حقق النادي الأهلي انتصار 1- صفر على النادي الملكي، عن مواجهات الأهلي الرسمية في اروبا سبق وأن تقابل مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية فبراير 2021 وانتهت بهزيمة الأهلي.

مشوار الأهلي

تأهل الأهلي للدور نصف النهائي في مونديال الأندية المقام بالمغرب بعد الفوز على أوكلاند ‏سيتي النيوزيلندي، في الدور التمهيدي بنتيجة 3- صفر، وسجل الأهداف" حسين الشحات ‏ومحمد شريف وبيرسي تاو"، وفي ربع النهائي فاز الأهلي على سياتل ساوندرز الأمريكي ‏بهدف محمد مجدي أفشة، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي في مباراتين متتاليتين في ‏تاريخ مشاركته بالبطولة.‏

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثامنة، محققا الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات وجاء ‏في المركز الرابع مرة، وحل في المركز السادس ثلاث مرات.‏

سبق لريال مدريد المشاركة خمس مرات في كأس العالم للأندية، وتعد هذه المشاركة هي ‏السادسة، وتوج باللقب أربع مرات فيما حقق المركز الرابع في نسخة عام 2000.‏

مشاركة تاو والشحات ‏

وقبل مواجهة اليوم سبق لاثنين من لاعبي الأهلي مواجهة نادي ريال مدريد رسميًا، الأول ‏الجنوب إفريقي بيرسي تاو والذي سبق له اللعب ضد ريال مدريد خلال تجربة احترافه مع ‏نادي كلوب بروج البلجيكي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020، ‏وتعادل الفريقان في المواجهة الأولى 2-2 وخسر كلوب بروج في الثانية بنتيجة 1-3 ولعب ‏بيرسي تاو في المباراتين، أما الثاني فهو حسين الشحات والذي سبق له اللعب ضد ريال مدريد ‏وهو في صفوف نادي العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت في مدينة ‏العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.‏

وياتي الثنائي حسين الشحات وبيرسي تاو ضمن قائمة من سبعة لاعبين سجلوا أهدافًا في نسخ ‏مختلفة ومع ناديين مختلفين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل الشحات مع العين ‏الإماراتي في نسخة 2018 مع العين الإماراتي ونسختي 2021 و2023مع الأهلي، وسجل ‏بيرسي تاو مع صن داونز في نسخة 2016، ومع الأهلي في نسخة 2023.‏

أرقام قياسية

حقق الأهلي أرقامًا قياسية عديدة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، أبرزها:" ‏ثالث أندية العالم وقوفًا على منصة التتويج بالميداليات، بعد ريال مدريد المتوج بأربعة ‏ميداليات ذهبية، وبرشلونة الحاصل على ثلاثة ذهبيات وفضية، فيما توج الأهلي بثلاث ‏ميداليات برونزية وهوالفريق الوحيد في العالم الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، ‏وتصدر الأهلي قائمة أكثر الأندية لعبًا في البطولة برصيد20 مباراة.‏

ويأتي الأهلي في المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحقيقا للفوز في البطولة، برصيد ثماني ‏مباريات خلف ريال مدريد الذي حقق الفوز في عشر مباريات، يليهم برشلونة الإسباني الذي ‏حقق الفوز في سبع مباريات. ‏

أيضًا الأهلي أكثر الفرق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية - والتي تتأهل للدور نصف ‏النهائي مباشرة - وصولا للدور نصف النهائي برصيد 5 مرات يليه الهلال السعودي برصيد ‏‏3 مرات، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي ‏‏3 مرات متتالية.‏