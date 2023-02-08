مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر الاهلي اليوم 8/2/2023 في كأس العالم للأندية 2023

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022 بث مباشر ماتش الاهلي HD، حيث يستقطب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط أنظار العالم بأكمله في مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023، فالكل سيكون على موعد مع لقاء السحاب بين أعرق فريقين في العالم وهما الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في صراع شرس ما بينهما من أجل انتزاع البطاقة المؤهلة إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية من مونديال الأندية.





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مباشر الأهلي وريال مدريد، الأهلي هو نادي القرن الحقيقي في إفريقيا والعالم العربي ولا جدال على ذلك اللقب الذي ناله في العام 2000، فلا أحد ينسى أنه الأكثر فوزًا بلقب دوري أبطال إفريقيا وحدث ذلك تحديدًا في 10 مناسبات سابقة، والأهلي أيضًا هو أكثر من فاز بلقب كأس السوبر الإفريقي في 8 مناسبات سابقة، دون نسيان بطولة كأس الكؤوس الأفريقية في أربع مناسبات سابقة، إضافة إلى أنه أول نادي مصري يحقق الثلاثية التاريخية المتمثلة في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وذلك الإنجاز حققه في موسم 2005/2006 مع العلم بأن ذلك إنجاز عجز عن تحقيقه أي نادي مصري آخر من بعده، كما يعتبر أيضًا أول نادي مصري يفوز بلقب كأس الاتحاد الإفريقي وحدث ذلك تحديدًا في العام 2014، ولكنه لم يعد الوحيد لأن غريمه التقليدي الزمالك حقق نفس الإنجاز بعده بسنوات قليلة.





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لايف مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم، الأهلي يملك تاريخًا حافلًا مع بطولات كأس العالم للأندية، فكلما شارك أبدع وصنع التاريخ وأسعد جماهيره، نعم لم تكن مشاركته الأولى في العام 2005 جيدة على الإطلاق مع مدربه الأسطوري البرتغالي مانويل جوزيه بحكم أنه نال وقتها المركز السادس في البطولة وظن الجميع وقتها أن الفرصة قد ضاعت على المارد الأحمر للظهور في هذا المحفل العالمي مرة أخرى، ولكن كلهم كانوا مخطئين بحكم أنه عاد وشارك بعدها في ست نسخ على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من العام 2006.





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مباشر الأهلي وريال مدريد عبر موقع الفجر، نسخة مونديال الأندية في العام 2006 كانت هي الأجمل بالنسبة إلى الأهلي مقارنة مع أي نسخة أخرى، فالمارد الأحمر وقتها كان فريقًا لا يُقهر مع مدربه مانويل جوزيه وبقيادة مجموعة من الأساطير يتقدم الماجيكو محمد أبو تريكة ونالوا وقتها المركز الثالث والميدالية البرونزية الأولى في تاريخ النادي، ومن بعدها لم تتوقف النجاحات، نعم خيبة الأمل كانت كبيرة في ثلاث نسخ أخرى خلال العام 2008 مع مانويل جوزيه بعد احتلال المركز السادس مرة أخرى، ثم نسخة عام 2012 مع المدرب حسام البدري وحينها اكتفى الأهلي بالمركز الرابع، وأخيرًا وليس آخرًا نسخة عام 2013 مع المدرب محمد يوسف واكتفى الأهلي وقتها بالمركز السادس، ولكنه عاد للتألق من جديد وصنع الحدث في نسختين على التوالي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وذلك في عامي 2020 و2021 بعد أن قاده الأخير إلى احتلال المركز الثالث ونيل الميدالية البرونزية، وفي النسخة الحالية الفرصة أمامه سانحة لتكرار نفس الإنجاز أو ربما تحقيق إنجاز أكبر منه.





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