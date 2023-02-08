تايم Sports.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

تنطلق بعد قليل، مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في المباراة المقامة على ملعب «مولاي عبد الله» بالعاصمة المغربية الرباط، مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، لمواجهة الهلال السعودي في نهائي مونديال الأندية يوم السبت المقبل.

وفاز الهلال السعودي على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، في المباراة التي أقيمت على ملعب "طنجة" بالمغرب.

ويبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

في المقابل جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: ناتشو فيرنانديز، أنطونيو رودريجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا

الوسط: لوكا مودريتش، أوريليان تشواميني، توني كروس

الهجوم: فيدي فالفيردي، رودريجو، فينيسيوس جونيور



وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف ضمن منافسات ربع النهائي، بعد أن فاز على أوكلاند سيتي في الدور الأول من البطولة.

ويشارك ريال مدريد من دور نصف النهائي، حسب قانون البطولة الذي يستثني بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية من المشاركة في الأدوار الأولى.