مشاهدة مباراة الاهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر في كأس العالم

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر في كأس العالم للأندية 2022، حيث يجد ريال مدريد نفسه على موعد مع مباراة في غاية الصعوبة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط في مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023، وذلك حينما يصطدم مع نادي القرن الأفريقي أي فريق الأهلي المصري الطامح بدوره إلى كتابة التاريخ في النسخة الحالية من مونديال الأندية.





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تابع لايف الأهلي وريال مدريد، يتذكر عشاق ريال مدريد جيدًا أول مشاركة لناديهم في هذه البطولة بمسماها الحديث وكان ذلك تحديدًا في العام 2000، حيث فشل الريال وقتها في إسعاد جماهيره ولم يفز بلقب المونديال، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه حتى حصد المركز الرابع بعد خسارته أمام فريق نيكاكسا المكسيكي بركلات الترجيح، وهي دون أدنى شك ذكرى سيئة جدًا للميرنجي مر عليها اليوم 23 عامًا بالكامل، ولا يأمل أحد من عشاقه أن يعيش ريال مدريد مثل هذه الذكريات الحزينة مجددًا خلال النسخة الحالية من المونديال.







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بث مباشر الأهلي وريال مدريد، ريال مدريد ومن بعد عام 2000 غاب بعدها لعدة سنوات متتالية عن المشهد في بطولة كأس العالم للأندية ولم يتمكن في نسخة العام 2002 من احتلال حتى المركز الرابع في البطولة، ثم غاب لعدة سنوات متتالية نتيجة لفشله المتتالي على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود إليها من جديد في العام 2014 عندما حقق اللقب العاشر له في دوري الأبطال، ووقتها تم إقامة المسابقة في المغرب أيضًا، وتبقى المصادفة أنه فاز حينها باللقب وكان الأول له بالمسمى الجديد للبطولة الحالية، والغريب في الأمر أن مدربه وقتها كان هو نفس المدرب الحالي أي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.





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مشاهدة الأهلي وريال مدريد بث مباشر، انتفاضة ريال مدريد الحقيقية في بطولة كأس العالم للأندية جاءت من بعد العام 2014، حيث لم يكتف بذلك اللقب الذي حققه في أرض المغرب، وفاز بالبطولة في ثلاث نسخ على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق بداية من العام 2016 وصولًا إلى العام 2018، النسخة الأولى في اليابان 2016 كانت مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والثانية في الإمارات 2017 كانت أيضًا مع نفس الرجل، قبل أن تأتي الثالثة في الإمارات أيضًا 2018 مع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، ومن بعدها تراجع ريال مدريد كثيرًا إلى الخلف مع رحيل معظم نجوم جيله الأسطوري بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن ها هو يعود من جديد إلى الواجهة بفضل عبقرية ودهاء رئيسه فلورنتينو بيريز الذي أعاد بناء الفريق من جديد وقاده بنجاح إلى مونديال الأندية مرة أخرى، ليؤكد ويثبت للجميع بأن هذا النادي لا يعرف أبدًا معنى كلمة فشل في قاموسه، وإن سقط في مرة سارع في النهوض وعاد مجددًا ليسيطر على كرة القدم سواء في أوروبا أو حتى على مستوى العالم كما يحدث في مونديال الأندية إن فاز بلقبه الثامن في هذه النسخة.





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