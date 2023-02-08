مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم.. يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموافق 8 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية بث مباشر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم إلى ستاد الأمير مولاي عبد الله بالمغرب، الذي يستضيف المواجهة التاريخية المرتقبة بين فريقَي الأهلي وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في إطار اتجاه كاميرات العالم إلى بلاد العرب التي تحولت إلى مسرح للأحداث الكروية الكبرى بعد أن أبهرت قطر الدنيا في النسخة الأخيرة لكأس العالم.

ولقاء الأهلي والريال يُعتبر أحد أهم المباريات، ليس في تاريخ الأهلي فقط بل في تاريخ الأندية الإفريقية، لكونه اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع فريقا من القارة السمراء بالملكي الإسباني المتوج بمونديال الأندية أربع مرات سابقة، وبالتالي فإن المباراة تُعتبر صداما بين عملاقين بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

الأهلي يسعى لصناعة التاريخ أمام ريال مدريد

وتأهل الأهلي إلى هذه المرحلة بتغلبه باقتدار على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون رد وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف بهدف قاتل لمحمد مجدي "أفشة"، بينما تنص لائحة المونديال على مشاركة بطل أوروبا من نصف النهائي مباشرة.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

وعمليا كفة الريال تبدو أرجح لأسباب عديدة مثل اعتماد مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مجموعة من اللاعبين يُعتبرون الأفضل في العالم حاليا، ومن بينهم حشد من الهدافين في منتهي الخطورة مثل قلب هجوم منتخب إسبانيا ماركو أسينيسو والثنائي البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور ورودريجو داسيلفا، ومهاجم وهداف منتخب جمهورية الدومنيكان ماريانو دياز.

ولكن رغم ذلك فإن فريق ريال مدريد الإسبانى لا يخلو من نقاط ضعف، مثل الإصابات التي ضربت كتيبة أنشيلوتي وأبعدت الحارس البلجيكي كورتوا، ومواطنه المهاجم إيدن هازارد والفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم والفرنسي فيرلاند ميندي المدافع الأيسر، كما أن نتائج الملكي بالليجا المحلية الإسبانية تراجعت هذا الموسم، ليتلقى ثلاث هزائم أمام فرق ليست ضمن قاعدة المنافسة على اللقب المحلي المرموق، وآخرها ريال مايوركا وسبقه في التفوق على أسطورة مدريد رايو فاليكانو وفياريال.

كولر مدرب الأهلي يدرس ريال مدريد

وبالتالي فإن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يمتلك فرصة ذهبية لإحراز تفوق تاريخي رسمي على فريق بحجم ريال مدريد، ولاعبو الفريق الأحمر أيضًا يمثلون أسلحة لا يستهان بها ولديهم ثقافة التعامل مع المواقف الصعبة، مثل: الحارس محمد الشناوي ومحمود المتولي ومحمد عبد المنعم "كامبوس" ثنائي قلب الدفاع، والتونسي علي معلول المدافع الأيسر ومحمد هاني الظهير الأيمن وعمرو السولية وحمدي فتحي والمالي أليو ديانج ثلاثي متوسط الميدان الدفاعي، ومجموعة الهدافين مثل محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموافق 8 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.