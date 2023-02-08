يلا شوت ahly مشاهدة مباراة ريال مدريد والاهلي المصري بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم هدف محمد شريف GOAL

حرص أحمد قندوسي لاعب الأهلي الجديد على مرافقة الفريق الأحمر إلى استاد مولاي عبد الله لدعم زملائه قبل مباراتهم ضد ريال مدريد الإسباني والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء في الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد ريال مدريد الإسباني.ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني في الدفاع، وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

وألقى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرته الختامية مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب مولاي عبد الله استعدادًا للقاء ريال مدريد.

ويشرح المدير الفني للفريق في المحاضرة الختامية التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين، ويعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.

ألتف عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية والجماهير الأهلاوية والمغربية حول فندق الإقامة لبعثة المارد الأحمر بالرباط، لمؤازرة الفريق قبل التحرك لملعب مولاي عبد الله.

وتساقطت أمطار غزيرة على ملعب مولاي عبد الله والعاصمة المغربية الرباط، قبل وقت قليل من مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها التاسعة من مساء اليوم،الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية في فندق الإقامة راجع خلالها التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين، ثم أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.