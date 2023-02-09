السجن 7 سنوات للمتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة مواطن بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار جلال فتحى عمار والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار محمد أبو زهرة وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل من "ش.ح.ر" و" ا.م.ع" مما أسند إليهم، والزمتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالسرقة بالإكراه وانتحال صفة ضباط شرطة.

السجن المشدد للمتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالإسكندرية

كانت القضية رقم 11003 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب ببلاغ يفيد بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه " م.ر.ع" بعد انتحالهم صفة ضباط شرطة بمحل الواقعة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه حال سير المجني عليه " م.ر.ع" عامل بالطريق العام، استوقفة المتهمين كل من " ش.ح.ر" صاحب مغسلة و" ا.م.ع" عامل بسوبرماركت، مدعين كذبا كونهما ضباط شرطة حال إحراز كلا منهما سلاحا ظاهرا مسدس، مما بث الرعب في نفسه، وامتثل بذلك لاوامرهم وتمكنا بتلك الوسيلة القسيرية من سرقة هاتفة المحمول كرها عنه، واصطحباه إلى مسكنه مسهىين في مواجهته السلاح بحوزتهما ومهددين اياه للتحصل علي علبة الهاتف خاصته، وحُرر محضر بالواقعةوبالعرض علي النيابة العامة، فإن المتهمين ارتكبوا جناية وجنحة المعاقب عليها بالقانون وان سرقوا المجني علية عن طريق الإكراه بحوزتهما سلاحا مسدس صوت لبث الرعب في نفسه وشل مقاومتة، وتدخلا في وظيفة من الوظائف العمومية وهي ضباط شرطة ومطالبين المجني عليه ببطاقته الشخصية وتفتيش حقيبتة، ولذلك قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.