مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية بث مباشر.. يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023 على الإرسال الأرضي، حيث سيواجه الأهلي بطل إفريقيا غريمه ريال مدريد بطل أوروبا في قمة نارية اليوم الأربعاء على ملعب ستاد مولاي بالعاصمة المغربية الرباط بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وفيما يلي نستعرض معكم خطوات تسجيل تردد تايم سبورت الأرضي لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، كذلك تاريخ مواجهات الفريقين وموعد المباراة النهائية.

خطوات تسجيل تردد تايم سبورت الأرضي لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد

تريد الجماهير معرفة خطوات توصيل إريال البث الأرضي بالتليفزيون وتنزيل قناة تايم سبورت الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد الليلة، حيث ستنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء 8 فبراير الجاري، وتعتبر خطوات تسجيل تردد تايم سبورت الأرضية لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد سهلة للغاية سنقدمها لكم عبر الفقرات التالية.

وستقدم قناة تايم سبورت الأرضية مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الريال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة نصف النهائي بين الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية موسم 2022.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

خطوات تسجيل تردد تايم سبورت الأرضي

افصل الرسيفر الهوائي عن الشاشة من ريموت الكنترول التلفزيون.

قم بتوصيل إريال استقبال أرضي بشاشة التليفزيون بشكل سليم.

حال عدم وجود القناة اضغط على زر الإعدادات بالريموت.

ثم اختار الزر الخاص بالقنوات، وقم بعمل توليف إعداد القناة

عن طريق الضغط على اضغط توليف تلقائي.

واختر بحث رقمي، وسجل التردد UHF32.

وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

هل تقدم قنوات أون تايم سبورت الفضائية بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023؟

تتساءل الجماهير عن إمكانية إتاحة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sports الفضائية مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023، والإجابة، إن أون تايم سبورت لم تعلن إتاحة المباراة على إرسالها الفضائي عبر الرسيفر، ولكن الذي تم إعلانه حتى الآن إذاعة مباراة الأهلي والريال على تايم سبورت الأرضية فقط لتتمكن الجماهير داخل مصر من مشاهدة البث المباشر للمباراة على شاشة التليفزيون.

ويعتبر النادي الأهلي من أكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية بإجمالي 8 مشاركات، كما وصل لنصف النهائي 4 مرات في تاريخه وفاز بالبرونزية 3 مرات، ويسعى المارد الأحمر لكسر تلك الأرقام في مباراة الليلة ضد ريال مدريد، خاصة أن الفريق الملكي يعاني من غيابات كثيرة في التشكيلة الأساسية بسبب الإصابات.

تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد

إليكم في الجدول الآتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام ريال مدريد في مباراة الليلة.

تشكيل الأهلي ضد ريال مدريد

حارس المرمى

المدافعون

الوسط

المهاجمون

محمد الشناوي

علي معلول

محمود متولي

محمد عبدالمنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

عمرو السولية

إليو ديانج

حسين الشحات

محمود كهربا

بيرسي تاو



Al Ahly vs Real Madrid

تشكيل ريال مدريد أمام الأهلي

إليكم في الجدول الآتي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الأهلي في مباراة الليلة.

تشكيل ريال مدريد ضد الأهلي

حارس المرمى

المدافعون

الوسط

الهجوم

لونين

كارفخال

روديجير

ناتشو

ألابا

تشاوميني

لوكا مودريتش

سيبايوس

أسينسيو

فينسيوس جونيور

رودريجو



Al Ahly vs Real Madrid

تاريخ مواجهات الأهلي وريال مدريد

وعن تاريخ مواجهات الأهلي وريال مدريد، التقى الفريقين مرة وحيدة استطاع الأهلي الفوز بهدف نظيف على حساب الفريق الملكي عن طريق صنداي المهاجم النيجيري، وكانت المباراة ودية بمناسبة لقب نادي القرن في عام 2002.

تردد قناة SSC الناقلة لكأس العالم للأندية 2022

نقدم لكم تردد قناة SSC الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022، كما ستنقل نهائي كأس العالم للأندية المقرر إقامته يوم 11 فبراير المقبل مع مباراة تحديد المركز الثالث، والفائز من الأهلي وريال مدريد سيواجه فريق الهلال السعودي في نهائي البطولة.

تردد قناة SSC

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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