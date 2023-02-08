بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد يلا شوت match hd|ماتش الأهلي بث مباشر|مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي مونديال الأندية 2023 مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 من فبراير، المارد الأحمر يواجه الريال وتعد بأن تكون مواجهة مثيرة بين اثنين من أنجح الأندية في العالم. يأمل الأهلي أن يصنع التاريخ من خلال أن يصبح أول ناد مصري يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، بينما يسعى ريال مدريد لإضافة كأس آخر إلى مجموعته الواسعة بالفعل. كان كلا الفريقين يستعدان بجد لهذه المباراة وستتجه الأنظار إليهم وهم يتنافسون على مكان في النهائي.



مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

حقق النادي الأهلي المصري تاريخًا ناجحًا في مونديال الأندية، حيث شارك سبع مرات في المركز الثاني بعد أوكلاند سيتي الذي شارك ثمان مرات في المونديال. ويقف الأهلي على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس العالم للأندية. وفاز الفريق بالميدالية البرونزية ثلاث مرات، 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في قطر. واستطاع الأهلي بالفوز علي أوكلاند سيتي والتأهل لربع النهائي كمان حقق الفوز علي سياتل الأمريكي ليتأهل لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية 2023. مع سجله الرائع في كأس العالم للأندية وأدائه الحالي، يستعد الأهلي لمواصلة صنع التاريخ في هذه البطولة المرموقة.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مباراة ريال مدريد والأهلي في كأس العالم للأندية اليوم

يصادف اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 انطلاق مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023 في المغرب. الأهلي، بطل مصر، سيواجه ريال مدريد بطل أوروبا في مباراة ملحمية. سيتابع المشجعون من جميع أنحاء العالم الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة و10:00 مساءً بتوقيت السعودية و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة لمشاهدة هذه المباراة المثيرة. يتمتع كلا الفريقين بتاريخ غني من النجاح وهما مصممان على الفوز بلقب البطولة. من المؤكد أنها ستكون مباراة مثيرة لن ينساها أحد.



التشكيل الرسمي للنادي الأهلي ضد ريال مدريد

يدفع كارلو أنشيلوتي ومارسيل كولر، مدربا كل من ريال مدريد والأهلي، بتشكيل قوي اليوم في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب. أعرب كلا المدربين عن ثقتهما بفريقيهما وهما متشوقان لوضع استراتيجياتهما للفوز باللقاء والتأهل للنهائي. أشارت التقارير إلى أن أنشيلوتي يخطط لخط هجومي مفاجئ لمنح فريقه الأفضلية، بينما كان كولر يستعد لفريقه من خلال التدريبات والتشكيلات التكتيكية. المدربان يقتربان من هذه المباراة بحماسة كبيرة ويأملان في تحقيق النصر.

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي ضد الريال

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: أليو ديانج.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

التشكيل الرسمي لفريق الريال ضد الأهلي:

حراسة المرمي: أندري لونين.

الدفاع: ناتشو – أنطونيو روديجر – ديفيد ألابا – إدواردو كامافينجا.

الوسط: لوكا مودريتش – تشواميني – توني كروس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – فيدريكو فالفيردي.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر اليوم في كأس العالم

المباراة المنتظرة بين الأهلي وريال مدريد ستبث على الهواء مباشرة على القنوات الرياضية الأرضية لأون تايم سبورت وقناة SSC الرياضية السعودية. يعتبر كلا الفريقين في صدارة لعبتهما ويعد بأن يكون لقاء مثير بين اثنين من أعظم الفرق في كرة القدم في العالم. المخاطر كبيرة في المباراة حيث سيواجه الفائز نادي الهلال السعودي في نهائي البطولة. المؤكد أن عشاق كلا الفريقين سيتوقون لمشاهدة مباراة ريال مدريد والأهلي المثيرة وتنافسية. وتعد مباراة الريال اليوم بأن تكون تجربة لا تُنسى للجميع، لذا لا تفوت فرصة مشاهدة المباراة التاريخية بين الفريقين.

ونحن هنا بدورنا في موقع المدرج سنقوم بتقديم متابعة لحظية لمباراة الأهلي اليوم.