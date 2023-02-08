بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد الإسبانى يلا شوت || ياسين تي في

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة يبحث عشاق الكرة المصرية والنادي الأهلي عن بث مباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي تقام مساء اليوم.سبق للأهلي اللعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى في نسخة 2006 وفاز الأهلي بأول ميدالية برونزية في تاريخه بالبطولة على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، والثانية في نسخة 2012 واحتل الأهلي المركز الرابع، والثالثة في نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعة في نسخة 2022 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي.

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد الإسبانى

يلتقى الأهلي مع نظيره ريال مدريد الإسبانى في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

نتائج الأهلى في كأس العالم للأندية

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

الأهلى × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي ضد ريال مدريد اليوم الأربعاء المقبل الموافق 8 فبراير الجاري، في تمام التاسعة مساءً.

وجاء صعود النادي الأهلي إلي نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بهدف دون رد على حساب نادي سياتل الأمريكي بهدف دون رد في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقبل الفوز على حساب سياتل الأمريكي، فاز المارد الأحمر على حساب نادي أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي بثلاثية دون رد.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

خط الوسط: حـمدي فتحي وأليو ديـانج وعمرو السولية (مروان عطية) وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات

خط الهجوم: بيرسي تاو

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد يلا شوت بشكل مجاني

تذاع مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني عبر قنوات أون تايم سبورت الأرضية، بتردد UHF 32، وذلك من خلال تشغيل الوضع التلقيدي، عن طريق توصيل «إريال» ولكن ستكون جودة الصورة ضعيفة.

ويمكن لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد، التقاط الصورة بجودة «HD» من خلال تحويل الصورة الأنالوج العادية إلى ديجيتال، وإدخال وصلة إريال في الجهاز ويخرج منه وصلة كابل HD، وفي حالة امتلاك شاشة LCD أو LED يجب تحويل ATV إلى DTV وتوصيله بالإريال والبحث عن UHF ANTENNA.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد علي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500.

طرق مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد كورة 365 في كأس العالم للأندية مجانا

وتبث مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات وذلك في ظل عزوف شبكة قنوات "بين سبورت" عن نقل فعاليات البطولة.

طرق مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية مجانا

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية مجانا عبر قناة Aea المفتوحة

وأعلنت قناة Aea المفتوحة على القمر الصناعي «النايل سات»، نقلها لجميع منافسات البطولة، وجاء ترددها كالآتي:

تردد قناة Aea هو: 11636.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

تردد قناة ON Time Sport الأرضية

نوع التردد تردد نوع الضبط التردد

ديجيتال UHF 32 الأنالوج UHF9

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الترميز

أون تايم سبورت النايل سات 10853 أفقي 5/6 27500

كيفية ضبط تردد قناة on time sport الأرضية

يجب التأكد أولًا أن جهاز يحتوي على خاصية تدعم استقبال التردد الأرضي. من خلال جهاز الريموت كنترول يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

اختيار قائمة القنوات

توليف إعداد القناة

توليف تلقائي.

اختيار بحث رقمي

الانتظار حتى تمام التحميل

الضغط على تم

ومن ثم اختيار قناة أون تايم سبورت on time sport

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418.

Czech Republic Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

Portugal Sport TV4

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12130

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12246

Slovakia Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

United States Fox Sports 2، FOX Deportes

تردد القناة: 12284. القمر الصناعي: النايل سات. معدل الترميز: 27500.

قناة IRIB HD Iran التركية

التردد: 11881، معامل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معدل تصحيح الخطأ ¾

قناة BeINSPORTS1HD الفرنسية

التردد: 12168 معدل الترميز: 29700 الاستقطاب: V

قناة BeINSPORTS2HD الفرنسية

التردد: 11856 معدل الترميز 29700 الاستقطاب: V

قناة ZDF الألمانية

التردد: 11361 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: H

أو تردد: 11953 معدل الترميز 27500 الاستقطاب: H

قناة DASERST الألمانية

التردد: 11493 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: H

قناة GOLMUNDIALHD الإسبانية

تردد: 11436 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: V

قناة GOLMUNDIAL2HD الإسبانية

التردد: 11436 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: V

قناة ORFHD النمساويـة

التردد: 12324 معدل الترميز 29700 الاستقطاب: H

قناة SERVUSHD النمساوية

التردد: 12663 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: H