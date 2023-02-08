بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد الإسبانى يلا شوت || ياسين تي في
بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة يبحث عشاق الكرة المصرية والنادي الأهلي عن بث مباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي تقام مساء اليوم.سبق للأهلي اللعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى في نسخة 2006 وفاز الأهلي بأول ميدالية برونزية في تاريخه بالبطولة على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، والثانية في نسخة 2012 واحتل الأهلي المركز الرابع، والثالثة في نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعة في نسخة 2022 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي.
بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد الإسبانى
يلتقى الأهلي مع نظيره ريال مدريد الإسبانى في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.
نتائج الأهلى في كأس العالم للأندية
يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.
وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
الأهلى × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.
المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.
لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )
ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي ضد ريال مدريد اليوم الأربعاء المقبل الموافق 8 فبراير الجاري، في تمام التاسعة مساءً.
وجاء صعود النادي الأهلي إلي نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بهدف دون رد على حساب نادي سياتل الأمريكي بهدف دون رد في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وقبل الفوز على حساب سياتل الأمريكي، فاز المارد الأحمر على حساب نادي أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي بثلاثية دون رد.
ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالاتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول
خط الوسط: حـمدي فتحي وأليو ديـانج وعمرو السولية (مروان عطية) وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات
خط الهجوم: بيرسي تاو
كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد يلا شوت بشكل مجاني
تذاع مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني عبر قنوات أون تايم سبورت الأرضية، بتردد UHF 32، وذلك من خلال تشغيل الوضع التلقيدي، عن طريق توصيل «إريال» ولكن ستكون جودة الصورة ضعيفة.
ويمكن لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد، التقاط الصورة بجودة «HD» من خلال تحويل الصورة الأنالوج العادية إلى ديجيتال، وإدخال وصلة إريال في الجهاز ويخرج منه وصلة كابل HD، وفي حالة امتلاك شاشة LCD أو LED يجب تحويل ATV إلى DTV وتوصيله بالإريال والبحث عن UHF ANTENNA.
تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد علي النايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 10853
- الاستقطاب: أفقي
- معامل الترميز: 27500.
طرق مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد كورة 365 في كأس العالم للأندية مجانا
وتبث مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات وذلك في ظل عزوف شبكة قنوات "بين سبورت" عن نقل فعاليات البطولة.
طرق مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية مجانا
كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية مجانا عبر قناة Aea المفتوحة
وأعلنت قناة Aea المفتوحة على القمر الصناعي «النايل سات»، نقلها لجميع منافسات البطولة، وجاء ترددها كالآتي:
تردد قناة Aea هو: 11636.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.
تردد قناة ON Time Sport الأرضية
نوع التردد تردد نوع الضبط التردد
ديجيتال UHF 32 الأنالوج UHF9
تردد قناة تايم سبورت على النايل سات اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الترميز
أون تايم سبورت النايل سات 10853 أفقي 5/6 27500
كيفية ضبط تردد قناة on time sport الأرضية
يجب التأكد أولًا أن جهاز يحتوي على خاصية تدعم استقبال التردد الأرضي. من خلال جهاز الريموت كنترول يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.
اختيار قائمة القنوات
توليف إعداد القناة
توليف تلقائي.
اختيار بحث رقمي
الانتظار حتى تمام التحميل
الضغط على تم
ومن ثم اختيار قناة أون تايم سبورت on time sport
تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418.
Czech Republic Nova Sport 4
القمر الصناعي التردد استقطاب
الهوت بيرد 12130 أفقي
الهوت بيرد 11823 أفقي
الهوت بيرد 12169 أفقي
الهوت بيرد 11804 أفقي
Portugal Sport TV4
Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12130
Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12246
Slovakia Nova Sport 4
القمر الصناعي التردد استقطاب
الهوت بيرد 12130 أفقي
الهوت بيرد 11823 أفقي
الهوت بيرد 12169 أفقي
الهوت بيرد 11804 أفقي
United States Fox Sports 2، FOX Deportes
تردد القناة: 12284. القمر الصناعي: النايل سات. معدل الترميز: 27500.
قناة IRIB HD Iran التركية
التردد: 11881، معامل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معدل تصحيح الخطأ ¾
قناة BeINSPORTS1HD الفرنسية
التردد: 12168 معدل الترميز: 29700 الاستقطاب: V
قناة BeINSPORTS2HD الفرنسية
التردد: 11856 معدل الترميز 29700 الاستقطاب: V
قناة ZDF الألمانية
التردد: 11361 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: H
أو تردد: 11953 معدل الترميز 27500 الاستقطاب: H
قناة DASERST الألمانية
التردد: 11493 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: H
قناة GOLMUNDIALHD الإسبانية
تردد: 11436 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: V
قناة GOLMUNDIAL2HD الإسبانية
التردد: 11436 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: V
قناة ORFHD النمساويـة
التردد: 12324 معدل الترميز 29700 الاستقطاب: H
قناة SERVUSHD النمساوية
التردد: 12663 معدل الترميز 22000 الاستقطاب: H