قناة SSC.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

تستعد قناة SSC لتقديم بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023، حيث اللقاء المنتظر بين ريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولات الأوروبية، والنادي الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

تتيح قناة الرياضية السعودية SSC، بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة بدولة المغرب الشقيقة، على أن تبدأ فعاليات اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيف المباراة ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية.

وهناك مجموعة من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد، في نصف نهائي البطولة، وتسهيلا على كافة المتابعين والمشاهدين في مصر والوطن العربي، نستعرض لكم هذه القنوات، مع الشرح التوضيحي لتردد كل قناة منها، وتحديد الأقمار الصناعية، التي تدعم مشاهدة مباشرة مباراة الأهلي والريال اليوم.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023 على قناة SSC

وجاء تردد قناة SSC التي تقدم بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 كالتالي:

تردد قناة الرياضية السعودية SSC على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الرياضية السعودية SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة الرياضية السعودية SSC على بدر سات

القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2 - 4/3

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )



مشاهدة مباشرة مباراة الأهلي وريال مدريد عبر القناة الرياضية المغربية TNT

تقدم القناة الرياضية المغربية TNT، مشاهدة مباشرة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد، المنتظر إقامتها مساء اليوم، حيث إن الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، تتيح للدولة المستضيفة للبطولة، في كل نسخة، نقل جميع مباريات كأس العالم للأندية، عبر مختلف شاشتها ولجميع متابعيها، سواء كان تلفزيون أرضي أو فضائي.

ونستعرض لكم كيفية تنزيل قناة الرياضية المغربية TNT، على كلا من الأقمار الصناعية، النايل سات وكذلك عرب سات، والتي من المنتظر أن تعرض بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر فبراير الجاري.

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كما أن قناة الرياضية المغربية TNT، تقدم مشاهدة مباشرة لمباراة الأهلي والريال، عبر الموقع الرسمي لها، هذا بالإضافة إلى إذاعتها لعدد من المباريات، في حالة عدم وجود حقوق بث عليها، من قبل الاتحادات والدوريات المنظمة لمثل هذه المباريات.



مباراة الأهلي ضد ريال مدريد اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي ضد ريال مدريد اليوم عبر تردد أون تايم سبورت الأرضي

يقدم تردد أون تايم سبورت الأرضي، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد اليوم، وتعد قناة أون تايم سبورت عبر التردد الأرضي، أحدث القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، وذلك بعد المحاولات المكثفة والجهود المبذولة، بواسطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف حجازي، لإتاحة الفرصة لجماهير الأهلي، من أجل مشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية، في ظل القيود المفروضة من قبل قبل القنوات، وعدم نقل المباريات بصورة مجانية.

ونقلت بالفعل قناة أون تايم سبورت، عبر ترددها الأرضي، المباراة الماضية للنادي الأهلي، أمام فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف دون مقابل، وسجل هذا الهدف الغالي في الدقائق الأخيرة، صانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة.



وحرصا من بوابة الفجر، على تسهيل مشاهدة مباشرة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، نرصد لكم طريقة تسجيل تردد أون تايم سبورت الأرضي، عبر السطور الآتية.

قم بفصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

وتوصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون.

في حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك.

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

عليك بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

كما أعلنت شاشات قنوات أون تايم سبورت، عبر التردد الأرضي لها، رسميا بث مباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد الليلة، على أن ينطلق الاستديو التحليلي في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية، وبصفة خاصة لاعبي الأهلي القدامى، لنقل وتحليل فعاليات المباراة المرتقبة بين الأهلي والريال.

تردد قناة Aea المفتوحة الناقلة لبث مباشر من مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم

تعد قناة Aea المفتوحة على النايل سات، واحدة من مجموعة القنوات التي تتيح بث مباشر، لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، وذلك بعد نقلها لكافة المباريات السابقة من البطولة، مما أدى إلى انتشارها بشكل واسع وكبير بين مختلف الجماهير العريضة.

وتعتمد قناة aea العراقية، على بث المباريات سواء قي كأس العالم للأندية، أو في البطولات العالمية القادمة، عبر بث مباشر من القناة الرياضية السعودية SSC، باعتبار أنها القناة الرسمية الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2023.

ويمكن تنزيل تردد قناة aea المفتوحة على النايل سات، والناقلة لبث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد، من عن طريق هذا التردد.

تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11636

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وريال مدريد

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وريال مدريد، مكون من هؤلاء الحكام:

حكم الساحة: أندريس ماتونتي.

مساعد أول: نيكولاس تاران.

مساعد ثان: مارتن سوبي.

بينما حكام تقنية الفيديو مكون من الحكم الكولومبي نيكولاس جالو، ويساعده الفنزويلي خوان سوتو.

تشكيل الأهلي ضد ريال مدريد

يتوقع محللو الكورة المصرية والعالمية، أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، مباراة الأهلي ضد ريال مدريد، المقرر إقامتها الليلة في التاسعة مساء، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، بتشكيل مكون من هؤلاء اللاعبين:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمود كهربا.

النادي الأهلي

تشكيل ريال مدريد ضد الأهلي

ينتظر مشجعو النادي الملكي حول العالم، الإعلان عن تشكيل ريال مدريد أمام الأهلي، وذلك في ظل الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، في الأسابيع الماضية، والتي نتج عنها غياب أبرز نجوم الفريق كريم بنزيما، تيبو كورتوا، المدافع ​إيدير ميليتاو​، عن قائمة الفريق التي سافرت المغرب، وبالتالي فقد ريال مدريد لأهم أسلحته الدفاعية والهجومية في مباراة الليلة أمام النادي الأهلي.

ويتوقع أن يختار كارلو أنشلوتي المدير الفني للفريق، تشكيل ريال مدريد ضد الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفخال - روديجير - ناتشو - ألابا.

خط الوسط: تشاوميني - لوكا مودريتش - سيبايوس.

الهجوم: أسينسيو - فينسيوس جونيور - رودريجو.

فريق ريال مدريد

وتعد مواجهة الأهلي وريال مدريد الليلة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، ليست المواجهة الأولى من نوعها، حيث تقابل الفريقين من قبل عام 2001، في احتفالية النادي الأهلي بلقب القرن الأفريقي، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

ونجح فريق الهلال السعودي، في حسم بطاقة التأهل الأولى، إلى مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز أمس الثلاثاء، على نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وينتظر أن يتم تحديد الطرف الثاني، في المباراة النهائية لمونديال الأندية، الليلة بعد انتهاء مباراة الأهلي وريال مدريد، على يقام نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري.