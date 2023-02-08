الآن بث مباشر الأهلي يلا شوت.. يلا شوت الأهلي وريال مدريد رابط مجاني جودة HD

بث مباشر ريال مدريد والأهلي يلا شوت رابط مجاني جماهير الوطن العربي على موعد لـ مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية – بث مباشر ويستعد عشاق النادي الأحمر في الوطن العربي والقارة السمراء لـ مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية حيث يلتقي الفريقان اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة.والأهلي بداية قوية في مشواره بالبطولة حيث تغلب على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0، ثم تغلب على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور الثاني، بينما يستهل ريال مدريد مشواره في البطولة عبر مباراة اليوم، المقررة على إستاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. ويلتقي الفائز في المواجهة مع الفائز في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي، التي تجمع اليوم الثلاثاء بين الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي، بينما يخوض الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث مع الخاسر من المباراة الأولى. الأهلي وريال مدريد كورة 365 ويخوض الأهلي الدور قبل النهائي بمونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة على التوالي.وإلى جانب الدعم الجماهيري الكبير من قبل الجماهير المغربية وعشاق الأهلي، يتسلح الفريق المصري بالمعنويات العالية بعد أن حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في 23 مباراة متتالية بكل المسابقات، كما حقق الفوز في آخر خمس مباريات له في كل المسابقات.يشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة وينفرد بالصدارة من حيث عدد المباريات التي يخوضها أي فريق في تاريخ البطولة برصيد 20 مباراة، وبوصوله إلى الدور قبل النهائي ضمن رفع رصيده إلى 22 مباراة عبر النسخة الحالية.

ويتسلح أبناء القلعة الحمراء بطموح الوصول للنهائي للمرة الأولى، ويتم بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية وكذلك الدعم الجماهيري الكبير الذي من المنتظر أن يحظى به الفريق في البطولة المقامة في المغرب، وأيضا بشرة الخير التي سبقت اللقاء حيث استطاع الهلال السعودي أن يحقق إنجازا عربيا بالصعود إلى نصف النهائي بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي 3-2.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، الساعة التاسعة مساء ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج.

الهجوم: طاهر محمد طاهر- كهربا- بيرسي تاو.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد الأهلي





حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ديفيد ألابا- ناتشو- أنطونيو روديجر.

خط الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كامافينجا- فيدي فالفيردي.

الهجوم: ماركو أسينسيو- فينسيوس جونيور- رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية قناة المغربية الرياضية TNT صاحبة حقوق نقل مباريات بطولة العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن أيضا مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد على شبكة قنوات SSC السعودية،عبر قنوات SSC1 HD

وSSC5 HD، كما تنقله قناة أون تايم سبورت المصرية عبر البث الأرضي.

تنقل قناة “تايم سبورتس” على البث الأرضي مباراة الأهلي مع ريال مدريد بالدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، اليوم.

ولاستقبال قناة “تايم سبورتس” الأرضية، نشرت صفحة قناة On الرسمية عبر حسابها على فيسبوك، خطوات استقبال البث الآتية:

إذا كانت الشاشة بها خاصية استقبال البث الرقمي والبث التناظري يتم اختيار نوع البث الرقمي ويتم توصيل سلك الهوائي سواء كان خارجيا أو داخليا ثم البحث الشامل على القنوات واختيار قناة تايم سبورتس.

وفى حالة عدم وجود البث الرقمى (الديجيتال )، وفى حالة عدم وجود تلك الخاصية بالشاشة يجب وجود جهاز استقبال خاص بالبث الأرضي الرقمي ليتم توصيل سلك الهوائي سواء كان خارجيا أو داخليا بالجهاز بعد توصيله بالشاشة وعمل بحث على القنوات لاستقبالها.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي ضد ريال مدريد، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد:

السعودية الرياضية SSC

المغربية الأرضية

TimeSportsالأرضية

قناة تايم سبورت الأرضية

ويستطيع جمهور الكرة متابعة المباراة المقامة بتحميل تردد قناة تايم سبورت الأرضية والتي يمكن تنزيلها عبر الترددات التالية:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

كما يمكن للجمهور مشاهدة مباراة المارد الأحمر وفريق ريال مدريد على ملعب ستاد مولاي عبد الله بالمغرب عبر شاشات التلفزيون عبر قنوات TIME SPORTS التي حصلت على حقوق البث للبطولة وتردداتها كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

تردد القناة: 10853

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة المشاهدة: HD.

تردد قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي هوUHF32.

ونجحت قناة TIME SPORTS في الحصول على حقوق عرض مباراة النادي الأهلي وريال مدريد في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد مولاي عبد الله بالمغرب.