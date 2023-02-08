46.9 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية خلال 11 شهرا



ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم سجلت 46.9 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى لعام 2022، مقابل 39.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021 بارتفاع 19.2%.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، أن تركيا تصدرت الدول التي اتجهت إليها الصادرات المصرية خلال الـ11 شهر الأولى لعام 2022 بقيمة 3.5 مليار دولار، تلتها إسبانيا بقيمة 3.3 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 2.2 مليار دولار ثم أمريكا بقيمة 2.1 مليار دولار.

وأضاف أن الإمارات جاءت في المركز السادس بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 1.8 مليار دولار، تلتها هولندا بقيمة 1.7 مليار دولار ثم الصين بقيمة 1.7 مليار دولار ثم فرنسا بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتابع أن هذه الدول العشر استحوذت على 45.1% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 21.2 مليار دولار خلال الفترة السابق ذكرها.

وحول أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ11 شهرا الأولى لعام 2022 جاء الغاز الطبيعي المسال في الصدارة بقيمة 8.8 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 3 مليارات دولار ثم البترول الخام بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم منتجات البترول بقيمة 2.8 مليار دولار ثم الملابس الجاهزة بقيمة 2.3 مليار دولار، ثم الدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 917.9 مليون دولار، ثم عيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 402 مليون دولار ثم البطاطس بقيمة 371.6 مليون دولار.

وأشار المركزي للإحصاء إلى أن هذه السلع استحوذت على 52.7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 24.7 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022.