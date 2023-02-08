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مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة المقرر طرح أسهم بها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.   
 

وأوضح مجلس  الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة  (MTS)،والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح. 
 

كما تضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.
    

بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و"صافي" لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية. 

اتجاه الدولة لطرح أسهم 32 شركة مجلس الوزراء بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة MTS والنصر للإسكان والتعمير والمعادي للتنمية والتعمير وشركة المستقبل للتنمية العمرانية ومصر لأعمال الأسمنت المسلح شركة حلوان للأسمدة والشركة الوطنية للمنتجات البترولية والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين والنصر للتعدين وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته إيثيدكو وشركة الحفر للبترول وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي إيلاب وسيناء للمنجنيز المصرية للسبائك الحديدية والرباط لأنوار السفن وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ودمياط لتداول الحاويات والبضائع والصالحية للاستثمار والتنمية والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام ومصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء و صافي لتعبئة المياه وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد وشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين والأمل الشريف للبلاستيك

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