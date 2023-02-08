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أسعار الذهب ترتفع عند التسوية لثالث جلسة على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الأربعاء الثامن من فبراير شباط لثالث جلسة على التوالي وسط تراجع الدولار، واستيعاب المستثمرون لتصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% أو 5.90 دولار إلى 1890.70 دولار للأونصة.

وجاءت تصريحات جيروم باول مطمئنة أمس الثلاثاء حينما صرح بأن التضخم سيشهد تراجعات كبيرة في العام الجاري.

وعلى الرغم من ذلك أشار رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى أن الوضع الراهن يحتاج إلى المزيد من عمليات رفع الفائدة.

وستظل أسعار المعدن الأصفر متقلبة على الأرجح، فيما يواصل المستثمرون استيعاب رسالة باول.

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