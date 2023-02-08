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النفط يصعد لثالث جلسة على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 ارتفع النفط يوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، إذ شعر المستثمرون بمزيد من الارتياح للمخاطرة بعد يوم من تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قلصت حجم المخاوف حيال رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

فقد نظر المستثمرون إلى تعليقات رئيس المجلس جيروم باول يوم الثلاثاء على أنها أقل ميلا للتشديد مما كان متوقعا، مما يعزز الرغبة في المخاطرة ويؤثر على الدولار.

يجعل تراجع العملة الأمريكية النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وأغلق خام برنت مرتفعا 1.40 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 85.09 دولار للبرميل، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 1.33 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 78.47 دولار.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط "ارتفاع الطلب على النفط الذي يلوح في الأفق مع ضعف نمو المعروض العالمي سيؤكد أن الميزان النفطي سيتجه لشح خلال الأشهر المقبلة".

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