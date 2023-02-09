"الدواجن" تواصل الارتفاعات في السوق المحلي.. والبانية والهياكل تسجل زيادات جديدة

واصلت اسعار الدواجن في مصر ارتفاعتها بالاسواق لتصل إلى 88 جنيه لكيلو الدواجن البيضاء و95 جنيه لكيلو الدواجن الحمراء، و100 جنيه لكيلو الدواجن البلدي، وسط توقعات أن تواصل تلك الارتفاعات زيادتها خلال الايام القادمة لارتفاع تكاليف الانتاج، وانتظار إنتاج جديدة منها بعد عودة أصحاب المزارع للتربية بعد فترة من اغلاف المزارع لعدم توافر الاعلاف.

أسعار الدواجن اليوم في مصر بالمزراعة:

وسجلت أسعار الدواجن في المزارع استقرار، حيث بلغ كالاتي:

سعر دواجن التسمين البيضاء اليوم 70 جنيه للكيلو.

سعر كتكوت اليوم 23 جنيه.

سعر دواجن ساسو تسمين ٨٨ جنيه للكيلو.

سعر روزي ديوك ٩٠جنيه للكيلو.

سعر دواجن احمر في روزي ٩٠جنيه للكيلو.

سعر ابيض تسمين ٧٢ جنيه للتسمين.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن اليوم بنحو 20% خلال شهري يناير الماضي.

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق:

وعلى صعيد أسعار الدواجن في الاسواق فقد شهدت تباين سط تسجيل ارتفاعات في المحلات ومنافذ البيع بمختلف المحافظات.

وارتفع اسعار الدواجن وأنواعها المختلفة بالاسواق إلى الأتي:

سعر الدواجن البيضاء اليوم ارتفع ليتراوح بين 88 جنيها إلى 90 جنيها للكيلة.

سعر الدواجن الحمراء اليوم ارتفع ليتراوح بين 90 إلى 95 جنيها للكيلو.

سعر كيلو البانية اليوم واصل الارتفاعات ليسجل 160 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل الدواجن في مصر قفزة إلى 45 جنيها للكيلو.