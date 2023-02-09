المزارع ترفع أسعار بيع البيض اليوم الخميس 9 فبراير 2023

سجلت اسعار البيض في مصر ارتفاعا جديدة اليوم ليتجاوز سعر طبق البيض في مصر الـ100 جنيه بالمزرعة، ليباع بالاسواق بما يصل إلى 120 جنيها للطبق الواحد لجميع الأنواع.

أسعار طبق البيض في مصر اليوم بالمزرعة:

سجلت اسعار طبق البيض ارتفاعات اليوم ليصل إلى 100 جنيه ببعض المزارع:

ووفقا لاتحاد الدواجن فقد سجل سعر طبق البيض الابيض نحو 99 جنيها.

ووفقا لاتحاد الدواجن فقد سجل سعر طبق البيض الاحمر نحو99 جنيها.

ووفقا لاتحاد الدواجن فقد سجل سعر طبق البيض الابيض نحو 116 جنيها.

أسعار طبق البيض بجميع الاسواق:

وقد شهدت اسعار البيض بمختلف الاسواق تباينا حيث تراوح بين 100 جنيه إلى 112 جنيه للطبق الواحد.

وقد سجل سعر طبق البيض الابيض نحو 120 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الاحمر نحو 115 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الابيض نحو 125جنيها.

أسعار الدواجن اليوم في مصر بالمزراعة:

واصلت اسعار الدواجن في مصر ارتفاعتها بالاسواق لتصل إلى 88 جنيه لكيلو الدواجن البيضاء و95 جنيه لكيلو الدواجن الحمراء، و100 جنيه لكيلو الدواجن البلدي، وسط توقعات أن تواصل تلك الارتفاعات زيادتها خلال الايام القادمة لارتفاع تكاليف الانتاج، وانتظار إنتاج جديدة منها بعد عودة أصحاب المزارع للتربية بعد فترة من اغلاف المزارع لعدم توافر الاعلاف.

وسجلت أسعار الدواجن في المزارع استقرار، حيث بلغ كالاتي: