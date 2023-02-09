عاجل.. الاسكان تقر تعديلات جديدة على حجز الأراضي بالدولار للمصريين بالخارج

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى حاليًا استقبال استكمال التحويلات والتحويلات الجديدة للحجز بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين في الخارج، حيث يستمر استقبال التحويلات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 16 فبراير الجارى، وذلك فى ضوء تيسيرات السداد الجديدة، التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق فى اجتماعه الأخير، على إقرار عدد من البدائل لأسلوب سداد قيم قطع الأراضي بالدولار الأمريكي، وكذا منح خصم عند السداد الفوري لكامل القيمة بالدولار الأمريكي تحويلا من الخارج، بحيث يختار الحاجز ما يناسبه من تلك البدائل، وتشمل، خصم نسبة 15% من الثمن الإجمالي لقطعة الأرض، فى حال السداد الفورى لكامل القيمة البيعية بالدولار الأمريكى تحويلًا من الخارج.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه فى حالة رغبة الحاجز فى سداد باقى ثمن الأرض على دفعات، يتم الالتزام ببدائل احتساب الأقساط ومدة السداد، وهما كالتالى، البديل الأول، حيث يتم تحديد قيمة الأرض بالجنيه المصري، وسداد الدفعة المقدمة 25 % من قيمة الأرض بالدولار الأمريكى، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية (الفائدة المعلنة من البنك المركزي يوم استحقاق القسط علي الرصيد المدين) على أن يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة حتي تاريخ السداد بسعر الفائدة سابقة الذكر.

وأضاف الوزير: بالنسبة للبديل الثانى، فيتم تحديد قيمة الأرض بالدولار الأمريكي، وسداد الدفعة المقدمة 25 % من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي، ويتم سداد باقي ثمن الأرض علي (5-7) أقساط سنوية متساوية، مُحملة بالفوائد البنكية بسعر متوسط فائدة الشهادات الدولارية بالبنوك الحكومية يوم استحقاق القسط علي الرصيد المدين، ويتم حساب غرامة التأخير عن سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة حتي تاريخ السداد بسعر الفائدة سابقة الذكر.

من الجدير بالذكر ضرورة قيام الحاجز بإرسال بريد إلكترونى يوضح كود الحجز الجديد، ويحدد أى أسلوب من اساليب الدفع المناسبة له لإتمام التخصيص، وإدراجه ضمن أوراق التخصيص، ولن يتم قبول طلب تعديل أسلوب السداد بعد التخصيص.