ads

الهند تؤكد على تلبية احتياجتها النفطية من دول الشرق المتوسط

استيراد النفط الهند
استيراد النفط الهند

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري  إن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نوعت مصادر واردات الطاقة لكنها ستواصل شراء معظم احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط لفترة طويلة.

 

وأضاف بوري للصحفيين خلال أسبوع الطاقة في الهند "ما زلت أصر على أن دول الخليج ستظل موردا رئيسيا ومسؤولة عن نسبة كبيرة من وارداتنا لفترة طويلة قادمة".

 

كما قال إن الهند سوف تدرس شراء النفط من إيران وفنزويلا حال رفع العقوبات وستواصل الشراء من روسيا إذا بقيت الأسعار "مناسبة".

 

وأضاف أن الهند نوعت مصادر وارداتها النفطية لتصل إلى 39 دولة من 27 دولة قبل عامين.

 

وأدت زيادة مشترياتها من النفط الروسي إلى انخفاض واردات الهند من النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.

 

وأضاف بوري أن الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص وجه الدعوة للهند للمشاركة في ندوة لأوبك.

الأكثر قراءة

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 مجانا

بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

الآن بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت yalla shoot -- مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

يلا شوت الاهلي مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر 8/2/2023 بالكأس

مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 إيجي بيست

عاجل.. صراع أوروبي شرس على خليفة محمد صلاح في أوروبا

live stream بث مباشر الأهلي وريال مدريد جودة عالية HD Twitter || مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد الأهلي دون تقطيع Stream