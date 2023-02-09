دكتورة شيماء فوزي تكتب: الفكرة وأثرها على نجاح رائد الاعمال

في عصر العولمة والانفتاح المعرفي اصبحت الفكرة تباع وتشتري واصبحت هي الثروة الكامنة التي بامكان اي شخص ان يستثمرها بتحفيز قدراتة لتوليدها وتحويلها إلى مشروع يحقق فية ذاتة واهدافة تعد الفكرة هي الأساس التي سيقوم عليها المشروع في ريادة الاعمال فتميز الفكرة ونجاحها يؤدي إلى تميز المشروع ونجاح.

فالبحث عن فكرة جيدة مطلب رءيسي لرائد الاعمال وعلية ان يبحث عن الفكرة في ضوء احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

رغم اهمية الفكرة وقوتها في العمل الريادي الا انة لا بد من مراعاة الجوانب الآتية، اولا السوق حجمة والفرص المتاحة، ثانيا العملاء من هم الشريحة التي ستتعامل معهم ومعدلات شراءهم ودافع الشراء ثالثا المنافسة وما يميزك عن المنافسين رابعا، الموردين هل ماتحتاجة متاع عند الموردين

كما ان هناك أساليب لتوليد الفكرة مثل المقابلات المركزة وإجراء الحوار المفتوح وأساليب العصف الذهني ويقصد بها توليد وإنتاج افكار إبداعية وممكن توليد الافكار عن طريق دراسة مشكلات المستهلكين وإيجاد جلول إبداعية من خلال منتج جديد أو تطوير المنتج ذاتة أو طرح فكرة إبداعية أو تطوير فكرة.

الدكتورة / شيماء فوزي عزيز