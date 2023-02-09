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عاجل..الدولار يواصل الصعود بالبنوك ويقترب من 31 جنيها

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصلت اسعار الدولار في البنوك ارتفاعتها خلال منتصف تعاملات، اليوم الخميس؛ ليقترب أكثر من 31 جنيها بعدما صعد في التعاملات الصباحية بنحو 5 قروش.

 

وسجل الدولار ارتفاعات جديدة في منتصف تعاملات اليوم بقيمة وصلت 5 قروش ليصل ارتفاعتها منذ بداية تعاملات اليوم إلى 10 قروش.

وارتفع الدولار في بنك مصر ابو ظبي الاسلامي إلى 30.47 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع، وزاد الدولار في بنوك كريدي أجريكول وميد بنك  وبنك قناة السويس  والمشرق والكويت الوطني  إلة 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

 

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