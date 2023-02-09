موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، يخوض الزمالك مواجهة مهمة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، في أولى مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2022- 2023، حيث يأمل أبناء كيت عقبة في تحقيق فوز يرفع معنوياتهم بعد الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة.

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وتقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يوم غد الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، التي تضم الترجي التونسي والمريخ السوداني.

وتقدم "بوابة الفجر الإلكترونية" لقرائها ومابعيها الكرام كافة المعلومات حول مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في السطور التالية:

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري الأبطال

وتنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام السادسة مساء غد الجمعة الموافق التاسع من فبراير 2023، السابعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الخامسة بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري الأبطال

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لبطولات إفريقيا والشرق الأوسط عن نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد عبر فضائيتها، مسبوقة بأستوديو تحليلي يضم ألمع النجوم.

تشكيل فيريرا الموقع لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بشكيل مكون من عواد في حراسة المرمى، أمامه الرباعي نيمار وعبدالغني وحسام عبدالمجيد وعبدالشافي، وبالوسط السيسي ودونجا، وفي الأمام زيزو وسيف جعفر وشلبي والجزيري مهاجم وحيد.

ظروف مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويسعى الزمالك إلى مصالحة جمهوره بتحقيق الفوز بمباراة الغد على شباب بلوزداد الجزائري، وحصد الـ3 نقاط ليتفادى سيناريو المواسم الماضية بتوديع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بينما يأمل الأخير في الفوز وتحقيق إنجاز النسخة الماضية.