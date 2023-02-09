ads

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل

منوعات
الزمالك وشباب بلوزداد
الزمالك وشباب بلوزداد

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، يخوض الزمالك مواجهة مهمة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، في أولى مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2022- 2023، حيث يأمل أبناء كيت عقبة في تحقيق فوز يرفع معنوياتهم بعد الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة.

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وتقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يوم غد الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، التي تضم الترجي التونسي والمريخ السوداني.

وتقدم "بوابة الفجر الإلكترونية" لقرائها ومابعيها الكرام كافة المعلومات حول مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في السطور التالية:

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري الأبطال

وتنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام السادسة مساء غد الجمعة الموافق التاسع من فبراير 2023، السابعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الخامسة بتوقيت الجزائر.

txt

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري الأبطال

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لبطولات إفريقيا والشرق الأوسط عن نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد عبر فضائيتها، مسبوقة بأستوديو تحليلي يضم ألمع النجوم.

تشكيل فيريرا الموقع لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بشكيل مكون من عواد في حراسة المرمى، أمامه الرباعي نيمار وعبدالغني وحسام عبدالمجيد وعبدالشافي، وبالوسط السيسي ودونجا، وفي الأمام زيزو وسيف جعفر وشلبي والجزيري مهاجم وحيد.

ظروف مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويسعى الزمالك إلى مصالحة جمهوره بتحقيق الفوز بمباراة الغد على شباب بلوزداد الجزائري، وحصد الـ3 نقاط ليتفادى سيناريو المواسم الماضية بتوديع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بينما يأمل الأخير في الفوز وتحقيق إنجاز النسخة الماضية.

 

الزمالك وشباب بلوزداد تشكيل الزمالك وشباب بلوزداد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد تشكيل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد تفاصيل مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد

مواد متعلقة

محمد عبد الشافي: مباراة شباب بلوزداد بداية جديدة للزمالك لاستعادة بطولة إفريقيا

تردد قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل..البنوك تقر رفع جديد في اسعار الدولار اليوم

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 مجانا

بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

الآن بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت yalla shoot -- مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

يلا شوت الاهلي مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر 8/2/2023 بالكأس

مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 إيجي بيست

عاجل.. صدمة في النصر السعودي بشأن التعاقد مع نجم برشلونة