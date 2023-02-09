عاجل| شعبة المواد الغذائية: دخول سايلو فودز السوق في توقيت هام لضبط الأسعار

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن دخول ساليو فودز في قطاع الصناعات الغذائية جاء في توقيت هام لمساعدة الدولة على ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من كافة المنتجات الغذائية المختلفة لتحقيق الاستقرار والانضباط في الأسعار.

وتابع "المنوفي" خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن شركة سايلو فودز تعمل على إنتاج كافة السلع الغذائية من مكرونة وخضروات مجمدة وأجبان وألبان والتى تعد سلع استراتيجية بالنسبة للمواطنين، وضرورة أن تحقق الدولة منها اكتفاء ذاتي لضمان توفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة.

وأشار" المنوفي"، إلى أن توسع إنتاج شركة سايلو فودز التي افتتاحها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في توقيت هام، حيث يعاني سوق السلع الغذائية من نقص في المعروض نتيجة ارتفاع الطلب، ما يجعل الشركة قادرة على طرح كميات إضافية من منتجاتها في الأسواق لتحقق التوازن بين العرض والطلب، ولا تدفع لارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة وإنه ا توفرها بجودة عالية، واسعار تتناسب مع جميع المواطنين دون هامش ربح مبالغ فيه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة جديدة اليوم من توسعات «سايلو فودز»، أحدي المدينة الصناعية الغذائية بمحافظة المنوفية والتى تضم 9 مصانع لتصنيع العديد من المنتجات عالية الجودة لتوفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة، وبكميات كبيرة تغطى قطاع عريض من الاحتياجات المحلية، فضلًا عن التصدير للخارج.

وتقع المدينة الصناعية "سايلو فود" بمرحلتيها الأولى والثانية على مساحة ١٧٠ فدان بإجمالي ٧١٤ ألف م٢، وبطاقة إنتاجية ٧٥٠ ألف طن، حيثُ تم افتتاح المرحلة الأولى في أغسطس ٢٠٢١.

- وتتكون المرحلة الثانية من الآتي: