عاجل|البنك المركزي يحدد أسعار الدولار بعد ارتفاعها أكثر من مرة بالبنوك

حدد البنك المركزي أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، بعد ارتفاعه نحو ثلاث مرات بالبنوك خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مع مواصلة العملة الأمريكية ارتفاعها بالبنوك منذ مطلع هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم بالبنك المركزي بقيمة 19 قرشا دفعة واحدة، ليصل إلى مستويات 30.45 جنيه للشراء و 30.55 جنيه للبيع.

وحدد البنك المركزي أسعار الدولار بعد ارتفاعها ثلاث مرات بالبنوك خلال تعاملات اليوم بقيمة وصلت إلى 19 قرشا ايضا، حيث سجل بنكي الأهلي ومصر إلى 30.35 جنيه للشراء و30.45 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي، والكويت الوطني وقطر الوطني و المصري لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس، و والاستثمار العربي إلى 30.45 جنيه للشراء و 30.55 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى الأسعار في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 30.50 جنيه للشراء و 30.55 جنيه للبيع.