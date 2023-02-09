خطوات وشروط القرض العقاري المدعوم من بنك الراجحي في السعودية

منذ أن أعلن الراجحي عن القروض العقارية، كان العملاء يبحثون عن معلومات كافية عن شروط قرض الرهن العقاري من مصرف الراجحي. عن طريق القرض، يمكن للعميل الحصول على شقة أو مبنى سكني أو فيلا، ويمكنه اختيار الاستثمار أو العيش بحرية، اعتمادًا على سداد المبلغ المسحوب على أقساط من البنك، مما يسهل المعاملات المالية ويوفر للمواطنين مع كل وسائل الراحة لتصبح أفضل بنك في ذهني.

شروط القرض العقاري من بنك الراجحي

شروط البنك على العملاء بعض الأمور التي يجب استيفائها للحصول على القرض، وجاءت على النحو التالي:

مستحقي القرض يجب أن يكونوا سعوديين، ويجب أن يكونوا من العاملين في القطاعات المعتمدة، وهذا ليتم تحويل الراتب الشهري إلى بنك الراجحي.

يجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم بطلب القرض لا يقل عن 5000 ريال سعودي، ومدة العمل في المؤسسة لا يقل عن ستة أشهر، وهذا ينطبق على القطاعات الحكومية.

بينما القطاع الخاص يكون الراتب الشهري لا يقل عن سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي، كما يجب أن تكون مدة عمله لا تقل عن سنة.

كما أن الخدمة المتبقية للتقاعد يجب أن تكون عشرين عام كحد أدنى، وهذا لضمان الاستفادة من خدمة القرض.

حيث يتم خصم القسط من الراتب الشهري بشكل تلقائي كل شهر، وهذا بموجب اتفاق يكون بين العميل والبنك.

الأفراد الذين يعملون في أعمال أخرى يشترط أن لا يزيد المبلغ الذي سيتم سداده عن نصف الراتب الخاص بهم.

ويحدد البنك سن المتقدمين للقرض بأن يكون متراوحًا بين 21_60 سنة.

قرض العقاري الراجحي

يواكب مصرف الراجحي العصر ويقدم خدمات ممتازة لعملائه منها خدمات التمويل العقاري التي تحظى بشعبية هذه الأيام، بما في ذلك العديد من الحلول التي تصب في مصلحة المواطنين ودعمهم.

إنه يبسط عملية شراء الشقق أو الفلل أو الأراضي القابلة للبناء والتي يمكن للعملاء من خلالها تنفيذ مشاريع استثمارية عقارية.

كما يساهم البنك في ملكية المباني التي تحتوي على الشقق والتي يمكن للعميل من خلالها سداد أقساط القرض حيث يقوم بتأجيرها واستلام المبلغ منها.

يمكن لأصحاب العمل في القطاع الحكومي الحصول على قروض تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي، بينما يمكن لأصحاب العمل في القطاع الخاص الحصول على قروض تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

تأمين العقار الراجحي

خدمة تأمين العقار تعتبر من الخدمات المميزة التي يقدمها البنك، وتشمل العديد من المزايا التكافلية، وتكون في الحالات التالية:

الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، حالات الصواعق وغيرها من الكوارث الشائعة.

الضرر الناجم عن تسريبات من شبكات الصرف، أو خلل في أنابيب المياه.

تصديع المباني أثر العواصف الشديدة، كذلك الأضرار التي تخلدها تحطم المركبات أو الطائرات.

ويكون تأمين العقار الراجحي بتغطية التكاليف، أو تقوم بتوفير سكن آخر، وهذا يكون على حسب ما يختاره العميل.

طلب قرض عقاري من بنك الراجحي

معاملات البنوك لا تتم دون شروط محددة ومستندات موثقة، وسيتم تقديم طلب قرض عقاري من بنك الراجحي يجب تقديم المستندات المطلوبة، وتتمثل فيما يلي: