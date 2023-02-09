عاجل.. البورصة تقفز بأكثر من 3% وتؤكد جاهزيتها لاستقابل الطروحات الحكومية

اغلقت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات، مع تأكيد جاهزيتها لاستقبال طروحات الشركات الحكومية بالبورصة.

وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 17613 نقطة، أو رتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4365 نقطة.

البورصة المصرية تؤكد على جاهزيتها لاستقبال الطروحات المعلن عنها



رحب رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية باعلان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي امس قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم الدولة توسيع قاعدة ملكياتها وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، كما اكد رئيس البورصة ان الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة المصرية واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات.

واشار الدكاني إلى ان البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة احجام الطروحات مدللا على ذلك بطرح شركة اي فاينانس الذي بلغ ٥.٨ مليار جنيه وتم تغطيته ٦٨ مرة وان مثل هذه الطروحات تؤدي لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والافراد وتؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات واوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة انواع المستثمرين، مشيرا إلى ان زيادة اعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد مطلب رئيسيا لكافة انواع المستثمرين سواء من المؤسسات والافراد.