رسميًا.. افتتاح بطولة العالم WikiGlobal للتداول التجريبي للفوركس للتسجيل في 1 فبراير

افتتحت بطولة العالم WikiGlobal للتداول التجريبي للفوركس، رسميًا للتسجيل في 1 فبراير، وستستمر المسابقة نحو شهرين حتى حفل توزيع الجوائز في منتصف أبريل.

يمكن للمشاركين التسجيل من فبراير حتى مارس، وسيشهد مارس المبارايات الرسمية بأكملها، يمكن للمستخدمين المبتدئين المهتمين بتداول الفوركس أو العقود الآجلة أو بلوكتشين والمستخدمين المخضرمين المحترفين تحميل وتثبيت تطبيق WikiFX أو تطبيق WikiBit للمشاركة في المسابقة وتجربة تداول العقود مقابل الفروقات مجانًا.

الفوز بجائزة 100،000 دولار والاستفادة من البث المباشر العالمي.

توزيع الجوائز

الجائزة الأولى: 30 ألف دولار.

الجائزة الثانية: 10،000 دولار أمريكي.

الجائزة الثالثة: 5000 دولار.

الجائزة الرابعة: 2000 دولار.

الجائزة الخامسة: 1،000 دولار أمريكي.

الجائزة السادسة وحتى المائة: 1000 قطعة ذهبية من WikiFX.

رابط التسجيل

https://www.wikiworld2023.com/ar



ميزات WikiTrade

له ميزات كثيرة مثل عروض الأسعار الدقيقة ورفض الانزلاق هي المؤشرات الأساسية التي يفضلها المستخدمون في سوق منصة التداول التجريبية، للتخلص من مخاوف المستخدمين بشأن التداول.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

بطولة العالم WikiGlobal للتداول التجريبي للفوركس