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لينك الاستعلام وتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023.. لشهر فبراير

أخبار مصر
بوابة الفجر

في الأسبوع الثاني من شهر فبراير، حرص المواطنون على معرفة رابط تسجيل قراءات عدادات الغاز المنزلي  بتروتريد2023 عبر جوجل لدفع جميع المستحقات عليهم حتى لا يتم تغريمهم ومحاسبتهم من قبل الشركات التي ينتمون إليها.

أطلقت شركة  بتروتريد تطبيقًا جديدًا لجميع الهواتف المحمولة لتسجيل قراءات عداد الغاز من خلال كاميرا الهاتف حيث يتم تصويرها ونقلها مباشرة إلى قاعدة بيانات العملاء ومتاح من خلال التطبيق ومن خلال جميع بطاقات الائتمان وكذلك المحافظ الإلكترونية والمحفظة الحكومية للدفع حيث سيؤدي ذلك إلى إعداد التطبيق كقناة اتصال جديدة لجميع المستخدمين لتسجيل قراءات عداد الغاز.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023

وفي السطور التالية، تنشر "بوابة الفجر" كيفية سداد فاتورة الغاز لشركة بتروتريد في شهر فبراير 2023، حيث سيبدأ قراءة عداد الغاز المنزلي في يوم 1 في كل شهر وإلى يوم 20.

وتوجد العديد من الطرق لسداد فاتورة الغاز في شركة بتروتريد شهر فبراير لعام 2023، وتعرضها «الدستور»، فيما يلي:

عقب تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، والقيام بالاستعلام عن الفاتورة من خلال الاسم أو رقم العداد، سيتم دفعها بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب لمقر الشركة.

طرق سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023

يمكن سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد، من خلال عدة جهات وشركات وهي:

  • السداد من خلال تطبيق «بيتروميتر».
  • السداد عبر محصل الشركة.
  • السداد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص في الشركة "من هـنـا".
  • السداد عبر محفظة فودافون كاش.
  • عبر خدمات مصاري، وفوري وغيرها.
  • السداد عبر محفظة BM WALLET.
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