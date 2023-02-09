عاجل.. البورصة المصرية تصدر بيان هام بشأن الطروحات الحكومية المرتقبة

رحب رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بإعلان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي امس قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم الدولة توسيع قاعدة ملكياتها وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، كما اكد رئيس البورصة ان الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة المصرية واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات.



وأشار الدكاني إلي أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة احجام الطروحات مدللا على ذلك بطرح شركة اي فاينانس الذي بلغ ٥.٨ مليار جنيه وتم تغطيته ٦٨ مرة وان مثل هذه الطروحات تؤدي لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والافراد وتؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات واوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة انواع المستثمرين، مشيرا إلى ان زيادة اعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد مطلب رئيسيا لكافة انواع المستثمرين سواء من المؤسسات والافراد.