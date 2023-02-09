عاجل.. البورصة المصرية تصدر بيان هام بشأن الطروحات الحكومية المرتقبة

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

 

رحب رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بإعلان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي امس قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم الدولة توسيع قاعدة ملكياتها وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، كما اكد رئيس البورصة ان الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة المصرية واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات. 


وأشار  الدكاني إلي أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة احجام الطروحات مدللا على ذلك بطرح شركة اي فاينانس الذي بلغ ٥.٨ مليار جنيه وتم تغطيته ٦٨ مرة وان مثل هذه الطروحات تؤدي لاتساع قاعدة المستثمرين  من المؤسسات والافراد وتؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات واوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة انواع المستثمرين، مشيرا إلى ان زيادة اعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد مطلب رئيسيا لكافة انواع المستثمرين سواء من المؤسسات والافراد.

البورصة المصرية الشركات الحكومية الشركات الحكومية بالبورصة طرح الشركات الحكومية بالبورصة طرح الشركات الحكومية في البورصة

الأكثر قراءة

عاجل..البنوك تقر رفع جديد في اسعار الدولار اليوم

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 مجانا

بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

الآن بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت yalla shoot -- مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

يلا شوت الاهلي مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر 8/2/2023 بالكأس

مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 إيجي بيست

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 بالترتيب أو الإسم ورقم الجلوس