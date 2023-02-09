بالرابط: الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر فبراير وطريقة دفع الفاتورة أونلاين بالرقم القومي

تحقق من فواتير الغاز الخاصة بشركة بتروتريد، يبحث عدد كبير من المصريين عن طريقة للتحقق من فواتير الغاز الخاصة بهم، وهنا يمكنك الحصول على استهلاكك الشهري من الغاز من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالشركة، توفر شركة الغاز المصرية موقعًا إلكترونيًا للحصول على قيمة الاستهلاك، كبير نسبة المهتمين بمعرفة استهلاك الغاز الشهري لدفع الفاتورة نهاية الشهر.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

تدرك شركة بتروتريد الاستعلام الشهري عن فاتورة غاز مصر في المنزل، لأن عدد كبير من الشركات تقوم بتحويل خدمة الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني، يمكنك التحقق من قيمة الفاتورة الشهرية من خلال الرابط الإلكتروني، كما يمكنك دفع قيمة الاستهلاك الشهري لـ الفاتورة من خلال الرابط الإلكتروني بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة لشهر فبراير بالطرق التالية:

ادخل لرابط استعلام فاتورة الغاز بترويد .

. اختر منها استعلام قيمة الاستهلاك الشهري.

قم بكتابة ارقام العداد في الخانة الخاصة بها.

اضغط على عرض.

ستظهر امامك قراءة العداد الخاصة بك.

استعلام قيمة فاتورة الغاز

يمكنك ان تحصل على قيمة فاتورة الغاز من خلال الموقع الالكتروني وبسهولة أو يمكنك في حالة لم يكن الرابط يعمل ان تستعلم عن الفاتورة من خلال:

الاتصال على رقم 5757 من اي هاتف محمول.

الاتصال على رقم 09000727 من اي خط ارضي.

الاستعلام الالكتروني من خلال الرابط السابق.

كيف يتم دفع فاتورة الغاز ؟

يمكنك ان تقوم بدفع قيمة فاتورة الغاز من خلال التالي:

المحفظة الالكترونية الخاصة بك.

ادفع من خلال خدمات كاش أو فوري.

ادفع من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

ادفع من خلال استخدام بطاقة الصراف الالي.

الدفع من خلال خدمات امان أو مصاري.

تطبيق استعلام فاتورة الغاز

توفر شركة ببتروتريد تطبيق من اجل استعلام فاتورة الغاز على متجر جوجل بلاي، ويمكنك الاستعلام به من خلال ابتاع التالي: