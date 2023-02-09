"لينكات": تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شركة بتروتريد 2023 عبر موقع petrotrade.com.eg، تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي،يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية تسجيل إلغاء قراءة الغاز بتروتريد 2023 والتسجيل لمعرفة فاتورة العداد حيث تلجأ الوزارة لتوفير لجميع المواطنين الاستفسار عن فاتورة الغاز بشكل إلكتروني من خلال الانترنت عبر رابط شبكة الغاز بترو تريد للتعرف على الاستهلاك الخاص بهم لمعرفة طريقة الاستعلام من خلال قراءة الغاز بمجموعة بدل الخطوات ويمكن أن تتعرف عليها من خلال فقرة التالية بالتفاصيل.

قراءة الغاز بترو تريد 2023

أعلنت شركة بتروتريد عن إطلاق قراءة عداد الغاز في فبراير 2023، وبدأ التسجيل في بداية الشهر الجاري فبراير 2023، حيث يمكن للجميع التحقق من الفاتورة عن طريق إدخال خريطة العداد، وسيتم تحديدها خلال ثلاثين يومًا - الفترة السادسة من كل شهر، من أجل دفع الفواتير الشهرية، يسهل دفع الفواتير الشهرية بالوسائل المعتمدة للعملاء، والتي يمكن للجميع دفع فواتير الغاز إلكترونيًا باستخدام بطاقات الائتمان من خلال موقع الشركة، بالإضافة إلى توفرها من خلال التوزيع في جميع المحلات التجارية، الساحات والأكشاك والشوارع بالإضافة إلى السداد من خلال المحافظ الإلكترونية، يمكن للمواطنين أيضًا إجراء المدفوعات من خلال مكاتب البريد، ولكن خلال ساعات العمل الرسمية، حيث تحدثت الوزارة عن تقديم المزيد بطريقة تسهل عملية دفع المواطنين واختيار ما يناسبهم.

رابط قراءة الغاز بترو تريد

تحرص الوزارة على توفير كافة سبل الراحة واستخدام الانترنت والتكنولوجيا في العديد من المجالات الحكومة حيث إنه ا توفر يبقى لجميع المواطنين أن يستعملوا بسهوله عن فاتورة الغاز بشكل إلكتروني بين خلال الخطوات التالية