“الصناعات الغذائية” تبحث عن الاستغلال الأمثل لمخلفات المصانع

نظمت غرفة الصناعات الغذائية لتعاون مع غرفة الصناعات الكيمائية اللقاء الأول حول "الاستغلال الأمثل لمخلفات المصانع" في إطار استراتيجية الغرفة لدعم ومساندة القطاع وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال رفع وعي المنشأت الغذائية بأهمية التوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر وأفضل الممارسات للتخلص من المخلفات.



أكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية محمود البسيوني، أن تنظيم الغرفة لاجتماعات "الاستغلال الأمثل لمخلفات المصانع" بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيمائية تأتي في إطار استراتيجية الغرفة لدعم ومساندة القطاع وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال رفع وعي المنشأت الغذائية بأهمية التوافق مع متطلبات الاقتصاد الاخضر وأفضل الممارسات للتخلص من المخلفات.

وقال البسيوني - خلال أول اجتماع -إنه يهدف إلى تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة النظيفة وانتاج الاعلاف وغيرها والأثار الإيجابية الناتجة عن خلق طلب حقيقي على مخلفات المصانع وتحقيق مردود اقتصادي وبيئي منها.

وأشار المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية إلى ضرورة وضع آلية للتعاون بين شركات التصنيع الغذائي والزراعي وشركات إعادة تدوير المخلفات والجهات ذات الصلة وعرض التجارب الناجحة للاستفادة منها وتكرار تطبيقها على مستوى المحافظات المختلفة أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن جلسات" الاستغلال الأمثل لمخلفات المصانع " تهدف التنسيق وتفعيل التواصل بين كل من مصانع المنشأت الغذائية وشركات إدارة المخلفات ورفع وعي المنشآت بسبل الاستغلال الامثل للمخلفات الزراعية والصناعية.

وأضاف المدير التنفيذي إلى أهمية اللقاء في توضيح دور المراكز البحثية وعرض الابحاث والتجارب التي توفر حلول فنية وتقنية يمكن الاستفادة منها لما لها أثر ايجابي على اقتصاديات المجتمع الصناعي وكذلك خلق قنوات تواصل يمكن للمنشأت الصناعية من خلالها الحصول على الخدمات الاستشارية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية.

وقال الدكتور إيهاب السقا رئيس شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية إنه تم الاستماع خلال اللقاء إلى تحديات عدد من المنشآت الغذائية العاملة في قطاع المشروبات والتصنيع الزراعي والبيض المبستر، وتم تقديم عدد من المقترحات من قبل شركات تدوير المخلفات العضوية والمركز القومي للبحوث ومشروع النمو الأخضر الشامل ومستشاري جهاز البيئة وجهاز تنظيم إادارة المخلفات وجاري العمل على التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية لتوسيع قاعدة المستفيدين.