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4 مليارات دولار خسائر متوقعة بسبب زلزال تركيا وسوريا

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تتجاوز الخسائر "القابلة للتأمين" جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ملياري دولار، وقالت إن الخسائر قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر، وذكرت فيتش أن المبالغ المؤمنة أقل بكثير، وتصل ربما إلى نحو مليار دولار، بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة.

كما رجحت الوكالة أن تكون التغطية التأمينية منخفضة في معظم الأجزاء المتضررة من تركيا وسوريا. موضحة أن مجمع التأمين التركي ضد الكوارث الذي تم إطلاقه بعد زلزال عام 1999 لا يغطي الخسائر البشرية أو مطالبات المسؤولية أو الخسائر غير المباشرة، مثل توقف الأعمال. 


وأضافت فيتش أنه على الرغم من إلزامية غطاء التأمين ضد الزلازل في تركيا،إلا أنه لا يطبق في كثير من الأحيان في الممارسة العملية ولذلك فإن العديد من العقارات السكنية غير مؤمنة،لا سيما في العديد من المناطق المتضررة.

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