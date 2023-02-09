أسعار الذهب تتحول للانخفاض والأنظار على مؤشر أسعار المستهلكين

تحولت أسعار الذهب للانخفاض يوم الخميس مع تعويض عائدات سندات الخزانة بعض خسائرها بينما ينتظر المتعاملون بيانات التضخم الأسبوع المقبل ترقبا لمؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية وكذلك مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبحلول الساعة 1549 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1872.4 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع إلى 1890.18 دولار عقب صدور بيانات البطالة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1885.10 دولار.

وارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير شباط.

وينتظر المشاركون في السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين الأسبوع المقبل والتي يمكن أن تقدم المزيد من الأدلة على مسار سياسة المركزي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.21 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 961.35 دولار، وتراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1626.52 دولار.