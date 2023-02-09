رسميا.. فيفا يعلن تعيين الجزائري مصطفى غربال حكما لمواجهة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعيين الجزائري مصطفى غربال حكما لمواجهة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي وبطل أمريكا الجنوبية، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت القادم الموافق 11 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وهُزم فريق فلامينجو في مواجهة نصف النهائي من المونديال أمام منافسه الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

-تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلامنجو البرازيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد شريف، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.