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عاجل.. غلق جزئي بميدان الرماية لمدة ٣ أيام

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

أعلنت محافظة الجيزة إنه في إطار استكمال تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء (جهد (٦٦) لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام ( ١ - ٢ ) وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة تحديدًا بميدان الرماية.


لذا يستلزم إجراء غلق جزئى بميدان الرماية ( بداية طريق الفيوم) وذلك لمدة 3 أيام إبتداءً من الساعه ١٢ صباح اليوم الجمعه الموافق ۲۰۲۳/۲/١٠ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الاحد الموافق ۲۰۲۳/۲/١٢ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعه مع ترك عدد (۳) حارات) مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لرد الشئ لأصله عقب انتهاء الأعمال وتسهيل الحركة المرورية. 
وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشاديه الخاصه بمسار الأعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز (الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.

محافظة الجيزة محطة كهرباء هضبة الأهرام بميدان الرماية طريق الفيوم

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