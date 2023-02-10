وظائف في الإمارات شركة ستار دريم ميديا في دبي

أعلنت شركة ستار دريم ميديا ​​في دبي وظائف في الإمارات عن وظائف شاغرة للعمل لدى الشركة وفق مجموعة من المؤهلات والشروط التي حددتها شركة ستار دريم ميديا ​​في دبي للوظائف الشاغرة. فيما يلي تفاصيل الوظيفة الكاملة وطرق التقديم.

تفاصيل الوظائف:

شركة ستار دريم ميديا في دبي

الوظائف المطلوبة للعمل بالشركة:

مطلوب أخصائي توظيف

مطلوب وكيل مؤثر

مطلوب مصور فوتوغرافي

مطلوب موديل تيك توك

مطلوب مؤثر

مطلوب مؤثري البث المباشر TikTok

وظائف في الإمارات كيفية التقدم للوظائف الشاغرة في الشركة:

وظائف في الإمارات يمكنك التقديم على وظائف Star Dream Media في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعرفة جميع الشروط الخاصة بالوظائف الشاغرة وطرق التقديم.

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طريقة التقديم في الوظائف الشاغرة بالشركة: