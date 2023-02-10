وظائف الإمارات شركة ستار دريم ميديا في دبي برواتب عالية STAR DREAM MEDIA LLC

عربي ودولي
بوابة الفجر

نشارك معكم، عبر موقع الفجر، إعلان عن وظائف شاغرة في الإمارات في ستار دريم ميديا ​​بدبي، والذي سبق وأعلن عن الشواغر على الصفحة الرسمية للشركة، حيث أعلنت عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، حسب الشروط التي تضعها الشركة لكل وظيفة:

الوظائف المطلوبة في شركة ستار دريم ميديا بدبي: 

  • مطلوب أخصائي توظيف.
  • مطلوب وكيل مؤثر.
  • مطلوب مصور فوتوغرافي.
  • مطلوب موديل تيك توك.
  • مطلوب مؤثر.
  • مطلوب مؤثري البث المباشر TikTok.

أعلنت شركة ستار دريم ميديا وظائف في دبي في العديد من التخصصات وذلك للعمل وفق المؤهلات والشروط التي حددتها الشركة للوظائف المطلوبة.

للدخول اضغط هنا

 

الإمارات ستار دريم ستار دريم ميديا ​​بدبي وظائف شاغرة في الإمارات وظائف الامارات

الأكثر قراءة

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 مجانا

بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

عاجل..البنوك تقر رفع جديد في اسعار الدولار اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت YallaShoot || بث مباشر الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم جووول زيزو

بث مباشر النصر والوحدة يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة النصر ضد الوحدة بث مباشر اليوم يلا شوت في الدوري السعودي

عاجل.. تحسن وخروج 18 شخصا وحجز 5 من مصابي انفجار منزل دمنهور

الآن بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت yalla shoot -- مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر

عاجل.. حقيقة انتقال حارس الزمالك إلى الأهلي