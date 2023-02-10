وظائف الإمارات شركة ستار دريم ميديا في دبي برواتب عالية STAR DREAM MEDIA LLC

نشارك معكم، عبر موقع الفجر، إعلان عن وظائف شاغرة في الإمارات في ستار دريم ميديا ​​بدبي، والذي سبق وأعلن عن الشواغر على الصفحة الرسمية للشركة، حيث أعلنت عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، حسب الشروط التي تضعها الشركة لكل وظيفة:

الوظائف المطلوبة في شركة ستار دريم ميديا بدبي:

مطلوب أخصائي توظيف.

مطلوب وكيل مؤثر.

مطلوب مصور فوتوغرافي.

مطلوب موديل تيك توك.

مطلوب مؤثر.

مطلوب مؤثري البث المباشر TikTok.

أعلنت شركة ستار دريم ميديا وظائف في دبي في العديد من التخصصات وذلك للعمل وفق المؤهلات والشروط التي حددتها الشركة للوظائف المطلوبة.