وفد سنغالي يزور غرفة القاهرة التجارية لبحث زيادة العلاقات الاستثمارية والتجارية المشتركة



استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم براهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وفدًا سنغاليًا برئاسة سفير السنغال في مصر الدكتور أبو بكر صار لبحث سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري المُشترك خلال الفترة القادمة.



واستقبل الوفد نيابة عن المهندس إبراهيم العربي المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، في حضور أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة، والمهندس محمود ممدوح العربي عضو مجلس الأعمال المصري السنغالي.



وأكد المهندس سامح زكي على أهمية زيادة التعاون في الفترة القادمة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية السنغالية، مستفيدين من البيانات والمعلومات التي ستتعاون فيها الغرفة والسفارة عن الفرص الاستثمارية والتجارية بسوقي البلدين في المجالات المختلفة.



ونوّه " زكي" إلى أن السوق المصري به فرص استثمارية وتجارية كثيرة، وفي قطاعات مختلفة يمكن للجانب السنغالي الاستفادة منها، مقترحًا دراسة استفادة الجانب السنغالي من الجانب المصري في خدمات كثيرة، منها الخدمات الطبية والتعليمية، وأن الفترة القادمة ستشهد تبادل الزيارات لوفود مصرية سنغالية لدراسة احتياجات كل سوق من الآخر على الصعيد التجاري والصناعي والخدمي في ظل عدد المنتسبين لاتحاد الغرف التجارية المصرية الذي يترأسه المهندس إبراهيم العربي، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 6.5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات،و غرفة القاهرة تمثل أكثر من 650 ألف منتسب في المجالات المختلفة، وهو ما يؤكد أهمية زيادة التعاون مع الغرف التجارية في المرحلة القادمة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية السنغالية.



من جانبه، أكد السفير السنغالي ابوبكر صار على سعادته لزيارة غرفة القاهرة وبدء تعاون جديد مع مصر في ظل الدعم الواضح من رئيسي البلدين، مشيرًا إلى أن زيارته لغرفة القاهرة طال انتظارها من أجل الانطلاق للنهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، ومد جسور التعاون بين مصر والسنغال.

ولفت السفير إلى أهمية زيادة التعاون وتبادل الزيارات الثنائية، قائلًا " نحن عمليون ونريد زيادة التعاون مع مصر في المجالات المختلفة"، لافتًا إلى التسهيلات الموجودة في السنغال على مستوى إنشاء الشركات، حيث لا تتعدى المدة 48 ساعة، والأرض خصبة خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع مصر الشقيقة للنهوض باقتصاد البلدين، موضحًا أن السنغال مع الشهر القادم ستقوم بتصدير غاز البترول وتتميز بالزراعة والصناعة، ولذلك نحتاج للعاون مع الخبرات المصرية، متوقعًا أن تكون هناك طفرة في العلاقات الاقتصادية المصرية السنغالية عقب هذه الزيارة المثمرة بكل المقاييس كما ذكر.



وقال أحمد عبد الواحد إن زيادة تعاون الجانب السنغالي مع الغرف التجارية المصرية يحقق طفرة كبيرة في العلاقات الثنائية في المرحلة القادمة في ظل عدد منتسبي الغرف التجارية المصرية الذين يمثلون كافة القطاعات.



وأشار "عبد الواحد" إلى وجود فرص استثمارية كثيرة متبادلة بين البلدين عليى صعيد المناطق اللوجستية والثروة السمكية والمواد الغذائية وتنمية الصناعات وتطوير المطارات وغيرها من الأنشطة المختلفة.



وقال المهندس محمود ممدوح العربي عضو مجلس الأعمال المصري السنغالي إن هذه الزيارة مهمة للغاية لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين والمناقشات وتبادل الاراء بشكل مباشر يحقق دعمًا حقيقيًا للعلاقات الثنائية.



وطالب " العربي" الوفد السنغالي، على رأسه السفير أبو بكر صار بزيارة المصانع المصرية في المجالات المختلفة، من بينها مصانع مجموعة العربي لرؤية الأمور على أرض الواقع، وما وصلت إليه الصناعات المصرية من تطور وتكنولوجيا حديثة كفيله بأنها تحقق طفرة في العلاقات الاقتصادية الثنائية المصرية السنغالية مستقبلًا.