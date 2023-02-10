شغال: تردد قناة اون تايم سبورت الارضية on time sport لمشاهدة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

شركة المواعيد الرياضية بنجاح على حقوق بث كأس العالم للأندية في الفترة من 1 نوفمبر إلى 11 نوفمبر، وفي أول يوم من أمس انتهى فوز الملك بنتيجة 4/1، لذا فقد تم تحديد موعد جديد على النادي الأهلي وفريق فلامنجو. تم تحديد من سيحتل المركز الثالث في هذه البطولة، حيث تبث المباراة على قناة Ontime Sport على تردداتها الأرضية، ولهذا يبحث المشجعون عنها. في كثير من الأحيان، من خلال قراءة الأخبار، سنقدم لك هذا التردد في هذا المقال.

تُذاع مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية.



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