شغال: تردد قناة اون تايم سبورت الارضية on time sport لمشاهدة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

الفجر الرياضي
تردد قناة اون تايم
تردد قناة اون تايم سبورت الارضية on time sport

 شركة المواعيد الرياضية بنجاح على حقوق بث كأس العالم للأندية في الفترة من 1 نوفمبر إلى 11 نوفمبر، وفي أول يوم من أمس انتهى فوز الملك بنتيجة 4/1، لذا فقد تم تحديد موعد جديد على النادي الأهلي وفريق فلامنجو. تم تحديد من سيحتل المركز الثالث في هذه البطولة، حيث تبث المباراة على قناة Ontime Sport على تردداتها الأرضية، ولهذا يبحث المشجعون عنها. في كثير من الأحيان، من خلال قراءة الأخبار، سنقدم لك هذا التردد في هذا المقال.

تُذاع مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية.


تردد قناة اون تايم سبورت الارضية on time sport الجديد 2023

القمر الصناعينايل سات
التردد11861
معدل الترميز27500
الاستقطابرأسي
معامل تصحيح الخطأ6 / 5
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