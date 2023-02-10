بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، يستهل نادي الزمالك بطل الدوري المصري الموسم الماضي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة صعبة أمام شباب بلوزداد بطل الجزائر، اليوم الجمعة، حيث يلعب الزمالك ضد بلوزداد في أول مباراة له في المجموعة التي تضم معهما كلًا من الترجي التونسي، والمريخ السوداني

ويريد الزمالك مصالحة جماهيره بعد الأداء السىء والهزائم التى تلقاها الفريق في بطولة الدوري المصري فى الفترة الأخيرة.

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بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال إفريقيا ( لحظة بلحظة)

بداية المباراة

موعد مباراة الزمالك ضد بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

يلعب الزمالك مع بلوزداد الجمعة 10 فبراير 2023، في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة - مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت، ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة 10 فبراير عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة حيث تمتلك القناة حقوق بث مباريات بطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا في المنطقة العربية

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

قائمة الزمالك الإفريقية لمباريات دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- السيد عطية- محمد نديم.

الدفاع: محمود حمدي «الونش»- أحمد فتوح- مصطفى الزناري- محمد عبدالشافي- حسام عبدالمجيد- محمد طارق- محمد عبدالغني- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي.

الوسط: أحمد سيد «زيزو»- محمد حسام «بيسو»- عمر جابر- إمام عاشور- زكريا الوردي- نبيل عماد- عبدالله محمد- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- محمد أشرف «روقا»- عمرو السيسي.

الهجوم: حسام أشرف- سيف فاروق جعفر- يوسف أسامة نبيه- سيد عبدالله- يوسف إبراهيم «أوباما»- إبراهيما نداي- سامسون أكينيولا- مصطفى شلبي- سيف الدين الجزيري.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، حسام عبدالمجيد، محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، سيد نيمار، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، يوسف أسامة نبيه