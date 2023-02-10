يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا لايف بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا لايف بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا لايف بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري الليلة فى أولى مبارياته بدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى ويدخل الفارس الأبيض اللقاء وعينه على حصد لقب دورى الأبطال، والغائب عن خزانة النادى منذ عام 2002.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا لايف بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري
تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري
ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الحالي.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا لايف بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

حكم سنغالى لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى


قرر الاتحاد الافريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء.

 

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