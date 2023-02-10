مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك على استاد القاهرة الدولي في مصر.

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر تنطلق الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا، الخامسة في تونس والمغرب والجزائر، السابعة لدى السعودية وقطر والكويت ولبنان وسوريا والأردن والعراق.

ويسعى الزمالك إلى تعويض الخيبات الكبيرة التي لحقت بالفريق منذ هدف القاضية وخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا في نهائي القرن أمام غريمه الأهلي المصري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل واحد، ليتوج بالكأس.

شباب بلوزداد والزمالك بث مباشر

وخرج الزمالك من منافسات دوري الأبطال الموسم الماضي من دور المجموعات بعد سلسلة نتائج كارثية أسفرت عن تفكك الفريق بدرجة كبيرة وخروج أبرز نجومه من النادي على رأسهم أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

ولم يفعل الزمالك الكثير من أجل العودة بقوة للمنافسة في البطولة الأفريقية إذ لم يبرم صفقات جديدة وفشل في تسجيل لاعبيه الجدد لدى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الديون الكبيرة المتراكمة عليه منذ سنوات طويلة.

الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر

ويخشى جمهور الزمالك أن يساهم ذلك في تكرار سيناريو الموسم المنصرم، إذ خرج اللاعب المميز إمام عاشور للاحتراف في الدوري الدنماركي، لينضم إلى القائمة الطويلة التي غادرت صفوف النادي على الرغم من فوزهم بالدوري.

وفي الوقت الذي يبدأ فيه الزمالك منافساته في أبطال إفريقيا، يواصل غريمه الأهلي التألق والإبداع في كأس العالم للأندية، إذ حقق الفوز في مواجهتين ثم خسر من ريال مدريد في نصف النهائي، ليلعب غدا مع فلامنجو البرازيلي.

مباراة شباب رياضي بلوزداد ضد الزمالك المصري في افتتاح مواجهات البطولة الأفريقية المجموعة الرابعة، تجري قبل لقاء للمجموعة الثالثة في دوري الأبطال بين الرجاء الرياضي المغربي أمام فيبرس الأوغندي في محمد الخامس.