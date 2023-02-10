الآن بث مباشر الزمالك يلا شوت.. يلا شوت الزمالك وشباب بلوزداد رابط مجاني جودة HD، يستهل نادي الزمالك بطل الدوري المصري الموسم الماضي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة صعبة أمام شباب بلوزداد بطل الجزائر، اليوم الجمعة، حيث يلعب الزمالك ضد بلوزداد في أول مباراة له في المجموعة التي تضم معهما كلًا من الترجي التونسي، والمريخ السوداني

ويريد الزمالك مصالحة جماهيره بعد الأداء السىء والهزائم التى تلقاها الفريق في بطولة الدوري المصري فى الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك ضد بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

يلعب الزمالك مع بلوزداد الجمعة 10 فبراير 2023، في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة - مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة 10 فبراير عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة حيث تمتلك القناة حقوق بث مباريات بطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا في المنطقة

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ( اضغط هنا )

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، حسام عبدالمجيد، محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، سيد نيمار، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، يوسف أسامة نبيه