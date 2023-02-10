رابط وزارة الداخلية السعودية التقديم على الوظائف للرجال والنساء ، قسم التوظيف بوزارة الداخلية للمرأة هو موقع إلكتروني يسمح بالتقدم للوظائف المتاحة بوزارة الداخلية بعد الإعلان عنها رسميًا في مواعيد التقديم المحددة. بالنسبة للمرأة، شروط العمل، الأوراق المطلوبة، والوظائف المتاحة للمرأة حاليا.

التقديم على الوظائف للرجال والنساء بوزارة الداخلية السعودية، صرحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، أنه على كل من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف المعلنة أن يتوجه إلى رابط منصة التوظيف أبشر، عند فتح التطبيق المقرر ليوم غد السبت فبراير. 11، 2023، الموافق 20 رجب 1444، بشرط استمرار فتح الباب. التقديم حتى يوم الخميس 17 فبراير 2023 الموافق 25 رجب 1444.

الشروط المطلوبة للتقديم عبر رابط أبشر توظيف

يتم وضع عدة شروط يجب توافرها في كل متقدم حتي يكون مؤهل للتقديم حيث جاء الشروط المطلوبة كالتالي:

على المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والمنشأة ويتم استثناء كل من نشأ مع والديه خارج المملكة بغرض خدمة البلاد. أن تمتلك هوية وطنية ذات صلاحية سارية. للمتقدمة المتزوجة يتوجب ألا تكون متزوجة برجل يحمل جنسية غير السعودية. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب. يجب أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس أو الدبلوم في أحد التخصصات المطلوب لشغل الوظائف المتاحة. بالنسبة للحاصلات على المؤهل الدراسي من خارج المملكة يتوجب عليهن معادلة الشهادة العلمية وتصديقها من وزارة التعليم السعودية.

أن تكون ذات سلوك حسن وسمعة طيبة. لم يسبق الحكم عليها في واحدة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. لم يسبق لها العمل في وظيفة ضمن الخدمات العسكرية أو تم إنهاء خدمتها في أحد المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب يذكر. لم يسق لها العمل في احد الوظائف التابعة للقطاع الحكومي. أن تتمكن من اجتياز اختبارات القبول بنجاح.

وظائف وزارة الداخلية للنساء 1444

حددت لجنة شؤون وزارة الداخلية الرتب والتخصصات المتاحة في الوظائف العسكرية للنساء وهي على النحو التالي:-

رتبة وكيل رقيب: مؤهل بكالوريوس، تخصص تمريض ومختبرات عامة.

عريف: مطلوب مؤهل دبلوم صحي لمدة سنتين ونصف، التخصص تمريض – مختبرات عامة.

جندي أول: دبلوم لمدة سنتين للتعيين في التخصصات (تمريض – مختبرات عامة – مساعد طبيب أسنان).

رابط التقديم في وظائف عسكرية للنساء

يبدأ قبول طلبات التسجيل من يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م وسوف يستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر إن شاء الله، وذلك عبر بوابة أبشر توظيف، علمًا بأن لا بد من استيفاء الشروط المذكورة أسفل والالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات الموجودة عبر الموقع من بداية التسجيل وحتى القبول المبدئي وحضور المقابلة الشخصية.